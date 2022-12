Bí thuật sử dụng Messi của Argentina

Từ cú đá phá vỡ thế bế tắc trước Mexico tại vòng bảng hay đường chuyền khó tin giúp Nahuel Molina mở tỉ số trước Hà Lan tại tứ kết, số 10 của Argentina đã có 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo tại giải đấu lần này, bên cạnh việc dẫn đầu hàng loạt chỉ số dành cho các cầu thủ tấn công.

Nhìn vào vị trí chạm bóng của đội trưởng tuyển Argentina sau 5 trận, có thể thấy khu vực hoạt động của Messi là không thay đổi. Siêu sao 35 tuổi hoạt động ở những vị trí mình mong muốn để tạo tầm ảnh hưởng lên lối chơi của cả tập thể.

Công việc của Scaloni có lẽ không phải là giao nhiệm vụ cho bản thân Messi mà là tạo nên những sự hỗ trợ hợp lý để không gian hoạt động của số 10 là tự do nhất có thể.

Bàn thắng mang tính chất giải tỏa lớn nhất với Argentina đến lúc này của giải đấu trước Mexico là một ví dụ điển hình. Đội bóng của Scaloni trước đó đã thất bại ngay trận ra quân trước Saudi Arabia và trải qua gần một giờ bế tắc trước đại diện Trung Mỹ.

Messi lùi rất sâu về khu vực giữa sân để nhận bóng. Enzo Fernandez, một tiền vệ phòng ngự, có phản xạ lao lên phía trước để hỗ trợ số 10 trong tình huống này.

Fernandez sau đó luân chuyển quả bóng sang biên phải, trong thời điểm Messi chậm rãi di chuyển về khu vực hoạt động quen thuộc ở 1/3 cuối sân của mình. Sự thu hút của hệ thống phòng ngự Mexico hướng cả vào người nhận bóng Angel Di Maria trong khi Messi chọn cho mình một khoảng trống lớn ở chính diện khung thành đối phương.

Sự thoải mái trong cách chơi của Messi được kết hợp với khả năng hỗ trợ và di chuyển từ các đồng đội để rồi từ đó, số 10 tạo ra những khoảnh khắc thiên tài. Messi cho đến lúc này của giải đấu đã thể hiện mọi phẩm chất tốt nhất của mình: đi bóng ở khu vực trung lộ, kiến thiết, dứt điểm thành bàn đến những tình huống di chuyển không bóng xâm nhập vùng cấm địa.

Argentina tại World Cup 2022 không phải đội bóng tạo ra những mảng miếng tấn công đẹp mắt nhất. Đội bóng của Scaloni thậm chí tỏ ra bế tắc ở nhiều thời điểm khi có bóng trước sự cực đoan của nhiều đối thủ.

Họ không ghi bàn nhiều nhất giải đấu, cũng không phải đội tạo ra nhiều pha dứt điểm trung bình mỗi trận cao nhất. Nhưng có một điểm họ luôn duy trì là cố gắng tạo ra không gian chơi bóng và các lựa chọn chuyền bóng tốt nhất cho người đội trưởng của mình.

Messi được đồng đội tạo điều kiện để tự do chơi bóng.

Đó cũng là một phần lý do tại sao một cầu thủ vốn dĩ được truyền thông đánh giá khá thấp như Rodrigo De Paul lại được lựa chọn đá chính trong tất cả trận đấu của Argentina đến lúc này.

Khác biệt so với hình ảnh tại Udinese hay Atletico Madrid, De Paul tại Argentina là một De Paul chấp nhận hi sinh nhiều hơn cả khi đội kiểm soát bóng lẫn khi đội phòng ngự. Việc Messi chơi rộng cũng đồng nghĩa rằng Scaloni cần một cầu thủ di chuyển linh hoạt để khiến cấu trúc đội hình trở nên cân bằng hơn. Không ai làm việc đó tốt hơn số 7 của Argentina tại giải đấu lần này.

Sự “phục vụ” của De Paul tại Argentina cũng không khác là bao so với hình ảnh của Adrien Rabiot trong cách chơi của Pháp tại World Cup lần này.

Hay xa hơn là hình ảnh Ivan Rakitic trong màu áo Barcelona vài năm trước đây. Một tiền vệ trung tâm chơi lệch biên, hoạt động rộng, hoán đổi vị trí và tạo ra không gian chơi bóng cho một mẫu tiền đạo cánh di chuyển rộng và trở thành tâm điểm của đội bóng.

Chính De Paul là cầu thủ Argentina có số lần thu hồi bóng nhiều nhất cho đến trước vòng bán kết. Cầu thủ này cũng dẫn đầu đội hình của mình về tổng số lần thực hiện các tình huống tắc bóng và chặn đường chuyền từ đối phương.

Không thể hiện quá ấn tượng khi có bóng nhưng số 7 của Argentina thực sự là một mẫu cầu thủ mang trọng trách hy sinh khi không có bóng.

Tình huống di chuyển gây áp lực của De Paul thay cho Messi trong trận Argentina đối đầu Australia ở vòng 1/8 có thể xem là ví dụ điển hình nhất. Ở một khoảng cách xa hơn Messi, cầu thủ thuộc biên chế Atletico Madrid vẫn sẵn sàng tăng tốc, đẩy cường độ phòng ngự của toàn đội để gây áp lực một cách liên tục lên hai cầu thủ đối phương, tạo ra thời cơ không thể tốt hơn cho Julian Alvarez ghi bàn.

Theo những thống kê của FIFA, De Paul cũng là cầu thủ Argentina di chuyển nhiều nhất, tăng tốc nhiều nhất và gây áp lực nhiều nhất tại World Cup lần này.

Đó cũng là thời điểm mà Argentina chơi với hệ thống 5-3-2 khi không có bóng, một trong những sự thay đổi đáng chú ý của ông Scaloni tại giải đấu lần này.

Việc Argentina phòng ngự với sơ đồ 4-4-2 đã cho thấy nhiều vấn đề khi Messi không đóng góp được nhiều ở khía cạnh gây áp lực từ 1/3 giữa sân. Không ít thời điểm, đội bóng của Scaloni để đối phương triển khai một cách tuần tự từ phần sân nhà và thậm chí tạo ra cơ hội dứt điểm cầu môn.

Bên cạnh việc sử dụng thêm một trung vệ, ý tưởng của ông Scaloni là tin tưởng vào những cầu thủ trẻ nhiều năng lượng như tiền đạo Julian Alvarez hay tiền vệ phòng ngự Enzo Fernandez, những người tích cực hơn và đủ khả năng tham gia tốt hơn vào khâu phòng ngự.

Mọi quyết định chiến thuật tại Argentina lúc này đều đang được phục vụ cho một mục tiêu cao nhất: tự do cho Messi. Họ vẫn đang nỗ lực để duy trì thành tích phòng ngự của mình và tạo ra không gian tối đa cho những khoảnh khắc xuất thần của số 10.

Đó có phải là phương án tốt nhất để cầu thủ đang sở hữu 7 danh hiệu Quả bóng vàng lần đầu chạm tay vào chiếc cúp vàng?

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

