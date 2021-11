Bí thư TP.HCM: Không chủ quan dù đã tiêm 2 mũi vaccine

Sáng 17/11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có bài phát biểu hơn 30 phút tại buổi Họp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021) và sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt thứ 4 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (UBMTTQVN).

Ông dành nhiều thời gian nhìn lại những đóng góp, hy sinh không mệt mỏi của chính quyền, nhân dân, các tổ chức thành viên MTTQ. Qua đó, ông nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết dân tộc là yếu tố quan trọng nhất giúp vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Bí thư dẫn lại lời nói của một nhà khoa học rằng: Bản chất quá trình phát triển là ứng phó hiệu quả với thách thức của nghịch cảnh.

"Thách thức càng nghiệt ngã, khó khăn đến đâu thì đòi hỏi khả năng ứng phó càng cao đến đấy. Ở đó, chúng ta có thể nhìn thấy ý chí, tinh thần đoàn kết. Đó là nhân tố quyết định để chúng ta vượt qua đại dịch", Bí thư đúc kết.

TP.HCM đã trải qua thời gian dài phòng, chống dịch và chịu nhiều tổn thất. Ông Nên cho rằng đây là lúc cần sự nỗ lực tối đa, vượt bậc của toàn hệ thống chính trị, phát huy sự chung sức, đồng lòng của toàn dân.

"Trong ứng phó với đại dịch, ta đã bỏ sức 200% thì giai đoạn bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh thì càng phải bỏ sức 200% thì mới vượt qua được thời khắc khó khăn", ông nói.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh TP.HCM đang cùng lúc thực hiện 3 mục tiêu lớn. Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân; sau đó là phục hồi và phát triển kinh tế để sức khỏe nền kinh tế không đứt gãy; và cuối cùng là đời sống xã hội, sinh hoạt của người dân. Với mục tiêu đó, để đảm bảo thực hiện Nghị quyết 128 là bài toán khó đặt ra với các cấp, các ngành.

Ông nhấn mạnh thành công trong chống dịch vừa qua là thành công của nhân dân, trong đó, từng người dân là chiến sĩ, phải biết thích ứng thế nào để bảo vệ sức khỏe của mình, gia đình và cộng đồng. Vai trò của các cấp chính quyền thời gian tới là đưa ra quy định, giới hạn, nguyên tắc, khuyến cáo; ngành y tế đưa ra thông điệp, chỉ tiêu cụ thể và đặc biệt là củng cố hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở.

"Hiện, hệ thống y tế cơ sở vừa thiếu người, vừa yếu về một số mặt, có nơi chưa củng cố kịp, phải tập trung lo", Bí thư trăn trở.

Người đứng đầu Đảng bộ TP nhắc nhở hiện một số nơi có biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác. Các doanh nghiệp sản xuất, hộ kinh doanh luôn cần nghĩ tới thực hiện đúng quy định an toàn.

Độ phủ vaccine của TP.HCM hiện đã đạt tỷ lệ gần như cao nhất miền Nam nhờ được Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế ưu tiên phân bổ cho trung tâm vùng. Tuy nhiên, khi các tỉnh trong vùng chưa phủ được vaccine thì việc đi lại cần phải quản lý để không ảnh hưởng đến lưu thông nhưng vẫn kiểm soát dịch bệnh.

Ông nhắc nhớ dù đã tiêm vaccine vẫn phải thực hiện đúng khuyến cáo 5K, không được chủ quan. Vaccine chỉ giúp giảm 4 điều: Giảm lây, giảm nhiễm, giảm nặng, giảm tử vong.

Sự thật là thời gian qua, có người đã tiêm 2 mũi vaccine, chuyển nặng và đặc biệt có người đã tiêm 2 mũi vẫn tử vong. Lý giải điều này, ông cho rằng mỗi người có sức khỏe, cơ địa, điều kiện để ứng phó, chịu đựng với dịch bệnh khác nhau, không thể lấy người này so sánh với người khác.

Đại dịch bộc lộ ra điểm yếu mà lâu nay thành phố chưa làm được, đó là đời sống của một bộ phận nhân dân chưa đảm bảo được sự an toàn trong dịch bệnh và các yêu cầu tối thiểu khác. Số này không nhỏ nên khi dịch đến, dù đã dùng các biện pháp "nghiệt ngã nhất" nhưng cũng không thể ngăn chặn sự lây lan của dịch tại một số nơi, ở một số nhóm người.

Khẳng định phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, ông Nên cho biết thành phố đang thực hiện chiến lược và chính sách an sinh xã hội, trong đó có nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân...

TP đang chỉ đạo rà soát chính sách phục hồi, ổn định thị trường lao động và nhiều vấn đề xã hội cấp bách khác. Ông đề nghị MTTQVN TP.HCM tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện sứ mệnh chăm lo an sinh, nâng cao đời sống nhân dân; các chương trình thiện nguyện giúp đỡ người khó khăn, trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa sau đại dịch...

"Chúng ta phải nỗ lực tối đa để không ai phải ở lại phía sau trên thành phố nghĩa tình này", Bí thư bày tỏ.

Từ 1/2021 đến 15/11/2021, UBMTTQVN TP.HCM đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ trong và ngoài nước với tổng số tiền hơn 4.460 tỷ đồng , gồm: Tiền mặt, hàng hóa, vật tư y tế, kinh phí mua vaccine.

Đến ngày 30/9, Trung tâm An sinh của MTTQ đã chuyển 2.234.267 túi an sinh đến 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức để hỗ trợ người dân khó khăn. Tổng đài SOS đã tiếp nhận 19.841 phản ánh; hỗ trợ giải quyết 17.590 trường hợp, trao 14.438 túi an sinh...

Tại buổi họp mặt, UBMTTQVN TP.HCM cũng tổ chức khen thưởng 220 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích thời gian qua.