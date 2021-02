Bí thư Thái Nguyên: 'Hạn chế tổ chức hội nghị, tăng họp trực tuyến'

Để tập trung cao độ phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu địa phương hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo không cần thiết; tăng cường họp trực tuyến.

Ngày 17/2, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo báo cáo của địa phương, các hoạt động thương mại, cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, đầy đủ, phong phú, đa dạng, không để xảy ra hiện tượng tăng giá, đáp ứng nhu cầu về hàng hóa thiết yếu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ Nhân dân trong dịp tết Nguyên đán.

Ngành giao thông vận tải bảo đảm đủ phương tiện phục vụ nhân dân đi lại an toàn dịp trước, trong và sau Tết; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các địa phương đã giảm một số hoạt động văn hóa, văn nghệ và không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa. Toàn tỉnh tiếp tục duy trì và vận hành hiệu quả 28 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch; chuẩn bị điều kiện cần thiết sẵn sàng phục vụ việc cách ly tập trung khi có nhu cầu.

Bí thư Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải yêu cầu toàn tỉnh tập trung cao độ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ, thách thức đan xen, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bí thư Thái Nguyên đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bám sát tình hình thực tiễn, khẩn trương bắt tay ngay vào công việc theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng công việc.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh tổ chức tốt hoạt động ra quân đầu năm, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh thông suốt, thuận lợi, góp phần ổn định đời sống cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Đặc biệt, bà Hải yêu cầu toàn tỉnh tập trung cao độ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

“Cần hạn chế việc tổ chức hội nghị, hội thảo không cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và họp trực tuyến trong giải quyết công việc, bảo đảm hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên quán triệt.

Bà Nguyễn Thanh Hải cũng lưu ý tăng cường tuyên truyền để người dân, nhất là học sinh, sinh viên, người lao động ngoài tỉnh nghiêm túc thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển sau thời gian nghỉ Tết; chuẩn bị sẵn sàng các phương án về cơ sở vật chất, các nguồn lực và khả năng đáp ứng đối với từng cấp độ của dịch bệnh khi xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày, Bí thư Nguyễn Thanh Hải đã đến thăm, động viên và kiểm tra hoạt động của Sở Y tế và Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên. Đây là những lực lượng đã gác lại niềm vui riêng để đảm bảo cho nhân dân được đón Tết an toàn.