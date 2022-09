Bị thu ôtô, rủ bạn vào bãi trông giữ lấy trộm

Mua chiếc xe không giấy tờ, khi biết xe đã bị lực lượng CSGT tạm giữ, Nguyễn Văn Bình đã rủ bạn bè tìm cách lấy trộm xe để sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an quận (CAQ) Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1979) trú tại xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 15/8, ông Đặng Xuân Khoa, là nhân viên bảo vệ tại bãi xe phố Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm đến trình báo cơ quan Công an về việc trưa cùng ngày, ông phát hiện bãi xe số 3 Lê Quang Đạo, bị mất trộm chiếc ôtô nhãn hiệu Toyota Corolla Altis màu đen. Đây là xe vật chứng do Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT CATP Hà Nội gửi tại bãi xe từ tháng 12/2021. Thời điểm bàn giao giữa cơ quan công an và bảo vệ bãi xe đã khóa cửa xe, tháo hơi bánh xe.

Nguyễn Văn Bình và tang vật vụ án.

Tiếp nhận vụ việc, Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã điều tra truy xét và xác định ngày 15/8 đã có nhóm đối tượng đến kích điện, di chuyển chiếc xe ra khỏi bãi trông giữ.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 ngày tích cực rà soát, các trinh sát Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm xác định Nguyễn Văn Bình là thủ phạm vụ trộm cắp này.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tháng 4/2020, do có nhu cầu sử dụng xe để đi lại và dùng làm xe dạy học sinh tập lái, Nguyễn Văn Bình mua chiếc xe Toyota Corolla Altis nói trên, nhưng không có giấy tờ đăng ký xe với giá 65 triệu đồng của người không quen biết. Quá trình mua bán Bình thanh toán bằng tiền mặt, không làm giấy tờ mua bán xe.

Sáng 24/12, Bình đỗ xe Toyota Corolla Altis trên đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm rồi đi về quê ở Hải Dương. Thời điểm này, Bình đỗ xe không đúng quy định, không có mặt để làm việc với cơ quan chức năng nên đã bị Đội CSGT số 6 lập biên bản vi phạm, tạm giữ, đưa xe về gửi tại bãi xe số 3 Lê Quang Đạo.

Khi Bình từ quê ra Hà Nội biết xe của mình đã bị CSGT cẩu đi nhưng do xe không có giấy tờ xe, Bình không dám đến các cơ quan công an sở tại để hỏi.

Khoảng tháng 5, Bình đi xe phát hiện chiếc xe đang để tại bãi xe số 3 Lê Quang Đạo. Hai tháng sau, Bình có đến kiểm tra lại một lần nữa và thấy xe vẫn ở đó đã nảy sinh ý định trộm xe tang vật.

Khoảng 8h ngày 15/8, Bình dùng điện thoại gọi cho bạn là H.T.T. và N.V.D. nói có chiếc ôtô bị công an giao thông thu giữ đã lâu, nay mới xử lý xong, nhờ qua câu điện giúp. Cả 2 anh đều đồng ý.

Trưa 15/8, anh T cho Bình mượn chiếc xe Toyota Yaris chở theo bình sạc ắc quy và dây dẫn điện để câu bình ắc quy cho chiếc xe trên của Bình. Anh T đi trên chiếc xe khác. Còn anh D cũng đi ôtô đến, mang theo bình câu ắc quy cầm tay; còn gọi thêm thợ máy ôtô đề phòng xe của Bình bị hỏng.

Khi đến, cả ba cùng nhau kích điện cho chiếc xe bằng ắc quy cầm tay của anh D mang theo, nhưng khi Bình nổ máy thì xe chết máy.

Lúc này, do xe bình ắc quy cầm tay không còn điện và xe của Bình không bị hỏng, anh D và thợ sửa ôtô đã đi về trước. Bình và anh T tiếp tục kích bình ắc quy cho ôtô nhưng vẫn không được nên đã nhờ nhân viên của gara sửa chữa ôtô cạnh đó kích bình ắc quy, bơm lốp cho chiếc ôtô của Bình mang về gara trên đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để sửa chữa.

Ngày 17/8, kết quả giám định sơ bộ trong tố tụng hình sự của CAQ Nam Từ Liêm xác định chiếc xe này trị giá 80 triệu đồng.