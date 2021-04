Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm Thạnh An trước ngày thành xã đảo

Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ niềm vui với người dân Thạnh An khi nơi này được công nhận là xã đảo.

Ngày 24/4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn khảo sát thực tế tại một số địa điểm tại huyện Cần Giờ và xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ). Buổi khảo sát diễn ra trong bối cảnh Thạnh An được công nhận là xã đảo từ ngày 1/7.

Tại buổi khảo sát, người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM đã thăm dự án lấn biển Cần Giờ, mô hình nông nghiệp công nghệ cao của HTX Thuận Yến và người dân trên đảo Thạnh An.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đi thực tế tại huyện Cần Giờ và xã đảo Thạnh An. Ảnh: L.H.

Làm việc với Huyện ủy Cần Giờ sau chuyến đi, Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ niềm vui với người dân tại Thạnh An khi nơi này được công nhận là xã đảo. Ông Nên cũng đánh giá cao nỗ lực của huyện Cần Giờ trong việc thực hiện trương trình xây dựng nông thôn mới.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM mong muốn thời gian tới, huyện Cần Giờ tiếp tục thực hiện tốt việc bảo vệ khu dự trữ sinh quyển, huy động, tận dụng nguồn lực xã hội để bứt phá, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Một góc xã đảo Thạnh An trước ngày nhận quyết định công nhận là xã đảo. Ảnh: L.H.

Dự kiến sáng 27/4, UBND TP.HCM sẽ tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới và công nhận Thạnh An là xã đảo thuộc TP.HCM.

Trước đó, ngày 1/4, Thủ tướng đã ký quyết định công nhận xã Thạnh An là xã đảo. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/7. Khi đó, người dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại Thạnh An sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi.

Xã Thạnh An nằm phía đông nam của TP.HCM, được bao bọc bởi sông nước và rừng phòng hộ. Đơn vị hành chính này có diện tích hơn 13.000 ha. Tính đến hết năm 2019, xã Thạnh An có hơn 4.500 nhân khẩu, được xếp cấp xã loại II.

Nơi đây có mật độ dân cư cao, trên 5% người dân có thu nhập thấp, hầu hết là nhà ở chất lượng thấp, hệ thống hạ tầng còn hạn chế. Xã Thạnh An thường xuyên bị ngập do triều cường, chịu nhiều thiệt hại do mưa bão và áp thấp nhiệt đới.