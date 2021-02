Bí thư Nên: 'Đừng hốt hoảng mà ngăn sông cấm chợ'

Bí thư Nên cho rằng TP.HCM cần có các biện pháp làm sao vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, không nên ngăn sông cấm chợ.

Sau nhiều ngày vắng mặt tại TP.HCM để tham dự Đại hội Đảng ở Hà Nội, chiều 2/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tham dự buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và đưa ra những chỉ đạo cụ thể.

Mở đầu phát biểu chỉ đạo, Bí thư Nên hoan nghênh tinh thần trách nhiệm và sự kiên quyết của các tổ chức, cá nhân trong quá trình phòng, chống dịch vừa qua. Lãnh đạo Thành ủy nhận định đến nay, dịch tại TP.HCM cơ bản đã được kiểm soát.

Nêu một số quan điểm gợi mở cho UBND TP.HCM trong chỉ đạo phòng chống dịch thời gian tới, Bí thư Nên nhấn mạnh yếu tố "an toàn là trên hết".

"Chúng ta tiếp tục thực hiện các hoạt động của mình theo tinh thần chỉ đạo là bình thường mới để đảm bảo mục tiêu kép. Nhưng lần này là 'mục tiêu kép cộng một', tức là vừa kiểm soát dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, và thêm chăm lo chính sách chu đáo để người dân vui xuân đón Tết", Bí thư nhấn mạnh.

Về các hoạt động lễ hội, ông Nên cho rằng TP cần điều chỉnh trên nguyên tắc an toàn là trên hết. Chương trình nào không đảm bảo an toàn thì không tổ chức, không có trường hợp ngoại lệ.

Lưu ý riêng với hệ thống doanh nghiệp, Bí thư yêu cầu vừa đảm bảo an toàn sản xuất, kinh doanh, vừa an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Lãnh đạo Thành ủy dẫn chứng một người nhiễm bệnh thì phải quản lý 300 người. Do đó, phòng chống dịch tốt nhất vẫn là từng người dân phải nâng cao cảnh giác, tự đề phòng.

"Đặt ra yêu cầu làm sao đừng hốt hoảng mà ngăn sông cấm chợ", ông Nên nêu quan điểm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Thuận Thắng.

Phát biểu kết luận buổi họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định TP.HCM chưa có dịch lây lan trong cộng đồng nhưng là địa phương có nguy cơ rất cao, đặc biệt trong thời điểm cận Tết.

Ông Hoan yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền để người dân phòng chống dịch vì "dân là nhân vật chính trong cuộc chiến chống Covid-19".

Phó chủ tịch đặc biệt lưu ý Sở Giao thông Vận tải cần thực hiện chính sách "bước lên xe là đeo khẩu trang" trên các phương tiện giao thông công cộng. Bên cạnh đó, các chuyến xe cũng cần chú ý khử khuẩn để đảm bảo an toàn.

Về các lễ hội, sự kiện, tinh thần chung của thành phố là hạn chế tập trung đông người, đặc biệt là trong không gian kín. Do đó, UBND TP đang tính toán các phương án để hủy bỏ hoặc giảm thời gian hoạt động của các chương trình, sự kiện trong thời gian tới.

Riêng đối với nhóm chuyên gia, chủ doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam, ông Hoan đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, cân nhắc những trường hợp thực sự có nhu cầu để cho phép nhập cảnh.

"Đề nghị tăng cường giám sát và đánh giá nhu cầu thực sự của doanh nghiệp chứ không đánh giá đại trà", Phó chủ tịch yêu cầu.