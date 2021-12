Bí thư Hải Dương chỉ đạo làm rõ trách nhiệm từng cơ quan liên quan CDC

Ngày 21/12, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng có nói về sai phạm của ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh này.

Bí thư Hải Dương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo quản lý, giám sát, phòng ngừa tham nhũng.

"Nhất là trong công tác mua sắm, thanh quyết toán phục vụ phòng, chống dịch Covid-19", ông Thăng nhấn mạnh.

Bí thư Hải Dương cũng đề nghị các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả; chỉ đạo, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật và không có vùng cấm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, lãnh đạo khi xảy ra sự việc tại CDC và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra Bộ Công an.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiến hành đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Phạm Duy Tuyến; thành lập đoàn kiểm tra các cấp để kiểm tra vi phạm của ông này, hoàn thành trước ngày 31/12.

UBND tỉnh được giao chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương củng cố hoạt động của CDC tỉnh, sớm kiện toàn chức danh Giám đốc CDC tỉnh; chỉ đạo các sở liên quan tiếp tục tổ chức đấu thầu tập trung mua sắm bộ xét nghiệm, sinh phẩm, hóa chất, thiết bị... theo đúng quy định để phục vụ phòng, chống dịch.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh chủ động cung cấp thông tin chính thức, thống nhất, theo đúng quy định về công tác phòng chống dịch và sự việc xảy ra tại CDC tỉnh cho các cơ quan báo chí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động đấu thầu, đấu giá, sử dụng tài chính công.

Cơ quan này cũng yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm.

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố các bị can Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương, và Nguyễn Mạnh Cường (cựu kế toán trưởng trung tâm) liên quan vụ sai phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại đơn vị này.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á) cùng nhóm thuộc cấp Vũ Đình Hiệp, Hồ Thị Thanh Thảo, Phan Tôn Noel Thảo và Trần Thị Hồng.

Theo điều tra, Công ty Việt Á do ông Phan Quốc Việt thành lập. Tháng 3/2020, Việt và thuộc cấp khai lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 của các địa phương trên cả nước nên đã cùng ông Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) thỏa thuận để đơn vị cung cấp sản phẩm cho CDC Hải Dương sử dụng trước, sau đó mới hợp thức thủ tục đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.