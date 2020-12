Bí thư Hà Nội khen cảnh sát triệt phá 10 tàu khai thác cát trái phép

Ông Vương Đình Huệ khen ngợi các lực lượng công an đã bắt giữ 10 tàu và nhiều người liên quan trong vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Chiều 17/12, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao thư khen của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho công an thành phố vì thành tích triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Vụ việc diễn ra sáng 14/12, Công an Hà Nội, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với một số đơn vị bắt giữ 10 tàu hút cát và nhiều người liên quan khi đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa phận huyện Đan Phượng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định đây là chiến công xuất sắc của lực lượng liên ngành trong việc xóa các điểm nóng khai thác, mua bán cát trái phép trên sông Hồng.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao thư khen của Bí thư Thành ủy Hà Nội cho các tập thể. Ảnh: Thành ủy Hà Nội.

Ông Vương Đình Huệ cũng biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Đan Phượng. Ông tin tưởng lực lượng tiếp tục phát huy trách nhiệm, lập nhiều chiến công, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cảm ơn sự hỗ trợ của các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, sự chủ động vào cuộc của Công an thành phố Hà Nội trong phối hợp phát hiện, bắt giữ các tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Thời gian tới, lãnh đạo thành phố mong muốn các đơn vị đẩy mạnh phát hiện xử lý vi phạm về khai thác cát, sỏi và xâm hại đê điều trên địa bàn.