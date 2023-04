Bị thù ghét, truy lùng vì làm mặt hề sau lưng TikToker

Hôm 22/4, TikToker @jackielabonita, có gần 260.000 người theo dõi, đăng đoạn video cho thấy trong khi cô tạo dáng chụp ảnh ở hàng ghế khán giả, hai cô gái cười cợt và làm hành động chế giễu từ phía sau.

Vụ việc được cho là diễn ra trong trận đấu bóng chày có đội Houston Astros tham gia tại sân vận động Minute Maid Park ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ), theo Insider.

Nữ TikToker cho biết cô mất tự nhiên khi thấy hai người lạ lọt vào máy ảnh, liên tục làm mặt hề, có cử chỉ khiếm nhã và buông lời chế nhạo mình.

“Nhận ra họ đang nói về mình, tôi cảm thấy ngượng ngùng và muốn khóc”, cô nói.

Trong chú thích đăng kèm clip, @jackielabonita viết “Xin hãy tử tế” và gắn hashtag #meangirls và #meangirlvibes (những cô nàng xấu tính).

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 33 triệu lượt xem.

Chủ nhân clip đã tắt phần bình luận, nhưng nhiều người dùng vẫn chia sẻ lại đoạn video kèm suy nghĩ về vụ việc.

Phần lớn người dùng ủng hộ quyết định chụp ảnh của TikToker và cho rằng thật không công bằng khi chế nhạo cô vì điều đó. Nhiều tài khoản cho biết họ “bị tổn thương” khi thấy phụ nữ xấu tính với nhau và mô tả hành vi đó là “đáng lên án”.

Trong khi đó, một số người cho rằng @jackielabonita không nên đăng video cho lượng lớn khán giả của mình vì nó dẫn đến phản ứng dữ dội đối với phụ nữ.

Vài TikToker thậm chí cố gắng truy lùng và tiết lộ danh tính của những người phụ nữ xuất hiện trong clip. Hành động này được gọi là doxxing (đăng tải thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội khi chưa được phép, thường nhằm mục đích tiêu cực).

Một tài khoản chia sẻ ảnh chụp màn hình trang cá nhân, được cho là của một trong 2 người phụ nữ, có 6,9 triệu lượt xem. Số khác chia sẻ những gì họ tin là thuộc về “những cô nàng xấu tính”, bao gồm trường đại học cũ, tài khoản LinkedIn và công ty nơi họ đang làm việc. Dù thông tin không được xác thực, nhiều người vẫn kéo vào trang web của doanh nghiệp này để lại hàng loạt đánh giá một sao.

TikToker @niceuu6 khẳng định mình bị nhầm với một trong hai cô gái xuất hiện trong video gây tranh cãi. Cô phải nhận những lời lăng mạ vì điều mình không làm và yêu cầu dân mạng ngừng quấy rối mẹ con cô. Chủ nhân tài khoản này nói thêm rằng gia đình cô bị lạm dụng nhiều đến mức phải đặt tài khoản Instagram ở chế độ riêng tư. Thế nhưng, mọi người chỉ đơn giản coi đây là bằng chứng buộc tội cô.

Hậu quả pháp lý đối với doxxing có thể khác nhau giữa các tiểu bang ở Mỹ. Năm 2022, Nevada thông qua dự luật cấm hành động này và cho phép các nạn nhân có cơ hội khởi kiện dân sự chống lại người tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

Ở California, người cố gắng gây nguy hiểm cho cá nhân khác và gia đình họ thông qua doxxing có thể nhận bản án một năm tù giam, phạt tiền lên tới 1.000 USD hoặc cả hai, CNN đưa tin.

Người dùng mạng xã hội ngày càng có xu hướng đứng về phía người mà họ cho là nạn nhân của hành vi bắt nạt. Điều này có thể dẫn đến làn sóng quấy rối nghiêm trọng hơn đối với ai được coi là thủ phạm.

Ngày 29/3, Micah Lussier, thí sinh trong chương trình thực tế Love is Blind, cho biết cô sẽ tắt tính năng bình luận cho bài viết nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình. Trước đó, cô bị gắn mác “cô gái xấu tính”, làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng.

Đầu tháng đó, Selena Gomez tiết lộ Hailey Bieber nói nhận được những lời dọa giết sau khi vướng loạt thị phi liên quan đến việc chế giễu người yêu cũ của chồng.

He Xiangbei được khen ngợi vì bình tĩnh đáp trả nhóm thiếu niên có hành động chế nhạo cô trên đường phố khi dọa vạch mặt chúng trên kênh có 3 triệu người theo dõi.

