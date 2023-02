Bị tàu kéo thiệt mạng ở Mỹ vì dây dắt chó mắc cửa

Một người đàn ông thiệt mạng sau khi dây dắt chó bị kẹt trong cánh cửa tàu điện ngầm ở hạt Fairfax, Virginia, Mỹ, khiến nạn nhân bị tàu kéo lê dọc sân ga và đường ray.

Tuyến tàu điện ngầm Metro. Ảnh: Washington Post.

Cơ quan quản lý tàu điện ngầm cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 15/2 (giờ địa phương). Trung tâm Kiểm soát Hoạt động Đường sắt tuyến Metro và cảnh sát sau đó nhận được phản ánh về một người bị tàu kéo lê tại ga Dunn Loring ở hạt Fairfax, theo Washington Post.

Ian Jannetta, người phát ngôn của cơ quan tàu điện ngầm, cho biết người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện, nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Cảnh sát cho biết người đàn ông đã mang theo một chú chó lên tàu. Khi anh xuống tàu và tiến vào sân ga Dunn Loring, dây dắt chó vẫn buộc vào tay. Tuy nhiên, chú chó vẫn đứng trên tàu, khiến chủ và chó đứng ở hai phía đối diện khi cánh cửa tàu đóng lại.

Người điều khiển tàu ở cách đó khoảng 130 m, đã thực hiện hai lần kiểm tra cửa an toàn trước khi tàu rời khỏi nhà ga.

“Việc này khiến nạn nhân bị kéo lê trên sân ga và đường ray”, cảnh sát cho biết trong một tweet.

Theo quy định, chỉ động vật hỗ trợ người khuyết tật hoặc được vận chuyển an toàn mới được phép lên các chuyến tàu điện ngầm. Cảnh sát nhận định chú chó trong vụ việc ở Dunn Loring không phải động vật hỗ trợ và không có thông tin nhận dạng.

Ủy ban An toàn Tàu điện ngầm Washington cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Đây là cơ quan quản lý do Quốc hội Mỹ thành lập để giám sát an toàn hệ thống.

Trong những năm gần đây, các đoàn tàu điện ngầm đã thử nghiệm hệ thống cửa tự động. Dù vậy, tất cả đoàn tàu phục vụ hành khách được đóng mở bằng tay thông qua nhà điều hành tàu.

Theo hướng dẫn của cơ quan tàu điện ngầm, nhân viên sẽ thực hiện khâu kiểm tra an toàn và các khâu khác trước khi đóng cửa tàu. Cửa tàu có cảm biến phát hiện vật cản, nhưng hệ thống sẽ không nhận diện được trừ khi vật thể có kích thước nhất định, chẳng hạn như bộ phận cơ thể.