Bị sa thải vì quá béo, không mặc vừa đồng phục

Theo Feidian Video, Tian vừa kết thúc 3 tháng thử việc tại một bệnh viện răng hàm mặt. Cô bị chấm dứt hợp đồng với lý do không mặc vừa đồng phục theo quy định. Trong khi đó, một đồng nghiệp nam được giữ lại dù cũng có thân hình ngoại cỡ.

Trong bài viết, người phụ nữ đính kèm đoạn ghi âm với nhân viên phụ trách giải quyết của đơn vị y tế.

“Có đúng là tôi bị đuổi việc vì vấn đề liên quan đến ngoại hình và đồng phục không? Tôi đã béo suốt nhiều năm, song đây là lần đầu bị phân biệt đối xử thế này”, cô hỏi.

“Đó không hẳn là lý do, chúng tôi không có thành kiến với bạn. Nhưng nguyên nhân thứ 2 dẫn đến quyết định này là bạn thường xuyên vào làm muộn hơn quy định”, người kia phản hồi.

Bên cạnh đó, nhân viên này cũng nói thêm rằng bệnh viện đã tìm kiếm nhà may mới nhằm đáp ứng nhu cầu trang phục của Tian. Tuy nhiên, không doanh nghiệp nào đồng ý sản xuất quần áo theo kích thước này.

Chia sẻ với người dùng Internet, từ khi bắt đầu làm việc vào tháng 11/2022, Tian chưa từng nhận thông báo nào về quy định đồng phục hay hình dáng cơ thể. Đồng thời, cô cho rằng mình đang bị phân biệt đối xử nặng nề, khi nam đồng nghiệp kia được thỏa thuận ký hợp đồng nếu đảm bảo giảm mức cân xuống dưới 90 kg.

Sau khi được đăng tải, bài viết và đoạn hội thoại của Tian nhanh chóng trở thành đề tài được quan tâm trên nhiều nền tảng mạng xã hội tại xứ tỷ dân. Đa số bày tỏ thái độ bức xúc trước quyết định vô tình từ phía bệnh viện răng hàm mặt.

“Tại sao họ không thẳng thắn trao đổi với cô ấy ngay từ tháng đầu tiên? Không thể chấp nhận mánh khóe lợi dụng và đối xử bất công này”, một tài khoản bình luận.

“Đồng phục chưa bao giờ là lý do xác đáng để đuổi việc một người. Rõ ràng, bệnh viện đang che giấu lý do thực sự”, người khác nói.

Thực tế, những câu chuyện về phân biệt đối xử tại nơi công sở đang ngày càng phổ biến ở xứ tỷ dân. Đa số nạn nhân thường trẻ tuổi và không chấp nhận bị xem thường, South China Morning Post đưa tin.

Chẳng hạn, cuối năm 2022, một phụ nữ ở thành phố Thâm Quyến đã từ bỏ vị trí chuyên gia truyền thông ngay từ buổi đầu nhận việc vì bị buộc cọ rửa nhà vệ sinh. Theo ban quản lý, đây là “việc mà nữ giới phải làm”.

Trong khi đó, hồi tháng 7/2022, một cô gái ở thành phố Thành Đô, phía nam Trung Quốc, đã bị xúc phạm, bêu rếu chỉ vì cố gắng thương lượng về mức lương - thưởng cùng các phúc lợi trong buổi phỏng vấn xin việc.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.