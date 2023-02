Bị sa thải sau khi bôi phân chó lên mặt nhà báo

Nhà hát Opera bang Hanover hôm 16/2 quyết định chấm dứt hợp đồng với biên đạo múa chính Marco Goecke sau khi ông bôi phân chó lên mặt một nhà phê bình viết bài nhận xét tiêu cực.

Ông Marco Goecke đã bị sa thải. Ảnh: Alamy.

Người đứng đầu Nhà hát Opera bang Hanover Laura Berman cho biết việc hủy bỏ hợp đồng với ông Goecke sẽ có hiệu lực ngay lập tức theo thỏa thuận chung, AP đưa tin.

“Cuộc tấn công thiếu suy nghĩ này nhằm vào nhà báo và cá nhân bà Wiebke Huester đi ngược lại nhiều nguyên tắc cơ bản của nhà hát công, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của nhà hát, và ít nhất cũng dẫn đến hậu quả pháp lý”, DW dẫn lời bà Laura Berman cho hay.

Trước đó, ông Marco Goecke đã bị đình chỉ chức trưởng đoàn ba lê trong tuần này.

Ban quản lý nhà hát Opera bang Hanover đã kêu gọi ông xin lỗi và giải thích hành động bôi phân chó lên mặt nhà phê bình nghệ thuật Wiebke Huester của nhật báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung hôm 11/2.

Sau hành vi này, ông Goecke đã mô tả hành vi của mình là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Tuy nhiên, ông cho hay đây là hành động xảy ra “trong lúc nóng nảy” và “căng thẳng thần kinh” do 2 buổi ra mắt diễn ra liên tiếp và gấp rút.

Vị biên đạo buộc tội bà Huester thường viết “những bài phê bình khó chịu”.

“Tôi xin lỗi vì sự nóng giận quá mức. Tuy nhiên, tôi cũng mong mọi người ít nhất hiểu lý do chuyện này lại xảy ra”, ông viết.

Hành động bôi phân chó và lời xin lỗi được đánh giá là không chân thành của ông Goecke đã bị chỉ trích rộng rãi. Thị trưởng Hannover, Belit Onay, cho biết các cuộc tấn công nhằm vào quyền tự do báo chí không nên “có chỗ đứng” trong thành phố.

Bà Huster đã viết bài nhận xét tiêu cực về vở diễn "In the Dutch Mountains" do ông Goecke biên đạo. Bài bình luận được đăng trên tờ FAZ cùng ngày 11/2. Trong bài phê bình, Huster viết vở diễn do ông Goecke biên đạo khiến khán giả "phát điên và chết vì sự buồn chán".