Bi Rain từng bị Kim Tae Hee từ chối tình cảm 5 lần

Bi Rain tiết lộ Kim Tae Hee từng nghĩ anh là người đào hoa, không chân thành nên đã nhiều lần từ chối lời tỏ tình của tài tử.

Trong tập mới của chương trình The Hungry and the Hairy, Bi Rain tiết lộ anh đã bị Kim Tae Hee từ chối 5 lần trước khi chính thức hẹn hò.

Tài tử 40 tuổi kể với Hoa hậu Honey Lee và diễn viên hài Noh Hung Chul về chuyện tình cảm của vợ chồng anh. Theo đó, Bi Rain gặp Kim Tae Hee lần đầu trong một buổi quay quảng cáo vào năm 2011. Nam ca sĩ đã phải lòng Kim Tae Hee ngay trong lần đầu gặp gỡ.

Anh giải thích rằng bản thân bị ấn tượng khi Kim Tae Hee tự cúi người thay tất, không cần trợ lý giúp đỡ. Hành động này khiến Bi Rain tin rằng nữ diễn viên là người tốt bụng, lương thiện. "Lúc đó, tôi chỉ nghĩ 'đây chính là người ấy'", Bi Rain chia sẻ với hai đồng nghiệp.

Tuy nhiên, Kim Tae Hee đã từ chối lời tỏ tình của Bi Rain tới 5 lần trước khi đồng ý hẹn hò với anh. Theo Bi Rain, Kim Tae Hee đã nghe về tiếng đào hoa của anh, và cho rằng nam ca sĩ là người thiếu chân thành. Ngôi sao sinh năm 1982 cho biết anh bị từ chối nhiều đến mức "không còn cảm thấy bị tổn thương nữa".

Đáp lời, Honey Lee - bạn thân từ thời đại học của Kim Tae Hee - tiết lộ bà xã Bi Rain từng nghĩ anh đang hẹn hò với vài cô gái khác trong khi cố gắng tán tỉnh mình. Nhưng Honey Lee cho biết Bi Rain tương đồng với mẫu hình bạn trai lý tưởng từ thời đại học của minh tinh 42 tuổi, hai người đều năng động, nhiệt tình với mọi người xung quanh.

Để giành được trái tim người đẹp, Bi Rain kể anh đã giải thích cho Kim Tae Hee nghe từng tin đồn về mình, phủ nhận tin sai và thừa nhận những vấn đề đã xảy ra. "Tôi nghĩ cô ấy cảm động vì sự trung thực của tôi", Bi Rain nói.