Bi Rain tiếc nuối vì Kim Tae Hee mang bầu ngay sau khi cưới

Chia sẻ trong chương trình You Quiz on the Block, Bi Rain cho biết điều anh hối tiếc nhất về cuộc hôn nhân với Kim Tae Hee là thời kỳ vợ chồng son của hai người quá ngắn ngủi.

Tối 3/3, trong chương trình You Quiz on the Block, Bi Rain xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt. Tài tử Hàn Quốc nhiệt tình trò chuyện, tiết lộ nhiều điều thú vị về cuộc sống, công việc và dành cho MC Jo Se Ho một số lời khuyên về cuộc sống hôn nhân. Khi được hỏi về điều hạnh phúc nhất sau mỗi giờ tan làm, Bi Rain đáp: "Nhặt được đồ chơi của con ngay khi bước chân vào cửa nhà". Sau đó, ngôi sao 39 tuổi hài hước nói: "Quý vị khán giả, hãy cố gắng tận hưởng sự yên tĩnh tuyệt vời của cuộc sống độc thân nhiều hơn một chút nhé". Chia sẻ thêm về cuộc sống hôn nhân với Kim Tae Hee, Bi Rain cho biết: *Được yêu và cưới cô ấy là điều tuyệt vời. Nhưng nếu có thể, tôi ước thời kỳ trăng mật của chúng tôi kéo dài hơn. Vợ tôi có bầu bé đầu tiên ngay trong tuần trăng mật, nên thời gian tự do của chúng tôi khá ngắn". Bi Rain nuối tiếc vì thời kỳ vợ chồng son của anh và Kim Tae Hee quá ngắn. Bi Rain cho biết đây chính là điều tiếc nuối lớn nhất của anh. Hai vợ chồng không có nhiều thời gian dành cho nhau và tận hưởng cuộc sống vợ chồng son sau khi kết hôn. Bi Rain và Kim Tae Hee hẹn hò từ năm 2012 và kết hôn vào năm 2017. Từ khi công bố hẹn hò, hai người luôn được coi là cặp sao quyền lực bậc nhất, đồng thời là hình mẫu hạnh phúc lý tưởng trong showbiz. Giàu có và nổi tiếng nhưng Bi Rain - Kim Tae Hee sống khá giản dị. Đám cưới của cặp sao chỉ tốn khoảng 900 USD , cô dâu tự thiết kế và may váy cưới, trong khi chú rể mua cặp nhẫn trị giá 450 USD . "Kế hoạch cho một đám cưới nhỏ, giản dị đã được tôi và Kim Tae Hee thống nhất ngay từ đầu. Chúng tôi không muốn lãng phí quá nhiều tiền bạc. Ngày trọng đại nhất đời, chúng tôi quyết định bỏ qua phương diện kinh tế. Cả hai chỉ muốn tổ chức một hôn lễ thoải mái, đơn giản giống như lối sống của chúng tôi", Bi Rain chia sẻ trong show My Little Old Boy hôm 28/12/2020. Bi Rain tham vọng chinh phục đường đua âm nhạc Nam ca sĩ phát hành sản phẩm gồm 5 ca khúc và đặt nhiều kỳ vọng vào nhóm nhạc nam Ciipher.