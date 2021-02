Bi Rain tham vọng tạo ra nhóm nhạc kế thừa BTS, BlackPink

Các ông lớn Kpop đã trở lại đường đua âm nhạc, cho ra mắt nhiều ban nhạc tân binh với tham vọng tạo ra BTS, BlackPink thế hệ mới.

Mỗi năm, Kpop đều chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt nhóm nhạc tân binh và những sản phẩm âm nhạc mới. Trong năm nay, nhiều ban nhạc chuẩn bị ra đời, đây là thế hệ sẽ tiếp nối thành công của văn hóa Hallyu nổi tiếng.

Đầu năm nay, nhóm T1419 ra mắt, tiếp theo đó là sự xuất hiện ồ ạt của nhiều tên tuổi mới. Những nhóm nhạc mới đều có sự hậu thuẫn của các ông lớn Kpop như Big Hit Entertainment, SM, JYP... Kể cả Rain Company - công ty của ngôi sao Bi Rain - cũng tham gia cuộc chơi đào tạo idol.

Theo SCMP, những ông lớn Kpop đang có tham vọng tạo ra nhiều nhóm nhạc có thể thành công như BTS và BlackPink trong tương lai. Dưới đây là bốn nhóm nhạc đáng kỳ vọng trong năm mới.

Nhiều nhóm nhạc tân binh sẽ đổ bộ trong năm 2021.

Purple Kiss

Sau thành công của Mamamoo - một trong những nhóm nhạc nữ gặt hái nhiều thành tích, thu về lượng lớn người hâm mộ ở Kpop - công ty quản lý của họ là RBW dự định bổ sung những nữ ca sĩ khác vào công ty.

Nhóm Purple Kiss sẽ chính thức ra mắt vào tháng 2. Trước đó, họ hé lộ phong cách biểu diễn năng động thông qua MV mang tính pop-rock là My Heart Skips a Beat, phát hành từ tháng 11.

Gà nhà RBW cũng chuẩn bị phát hành đĩa đơn khác mang tên Can We Talk Again vào ngày 3/2.

Purple Kiss là nhóm nhạc tân binh nhận được nhiều kỳ vọng.

Tri.be

Nhóm nhạc nữ ra đời dựa trên sự hợp tác giữa hai ông lớn Shinsadong Tiger và Universal Music. Tri.be đang thu hút nhiều sự chú ý trước khi chính thức ra mắt.

Nhóm nhạc 7 thành viên chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp với album đơn Tri.be Da Loca ngày 17/2, kết hợp cùng rapper LE (Exid).

Hiện tại, nhóm được kỳ vọng làm nên chuyện. Bởi, rapper LE từng làm nên nhiều bản hit cho Exid khi hợp tác với nhà sản xuất Shinsadong Tiger. Thành viên Songsun của Tri.be cũng được cho là đang tập luyện tích cực trước khi debut.

Ciipher

Sau hơn một thập kỷ hoạt động dưới vai trò nhà sản xuất và làm nên thành công cho Mblaq, Bi Rain chính thức trở lại đường đua âm nhạc, hậu thuẫn nhóm nhạc khác. Ciipher chính là phát pháo của ngôi sao 39 tuổi, nhóm nhạc đầu tiên ra mắt dưới danh nghĩa Rain Company.

Bi Rain đang ấp ủ nhiều kế hoạch khi lăng xê nhóm Mblaq.

Trước khi chính thức debut, một số thành viên là gương mặt quen thuộc với khán giả. Rain đã thể hiện "tham vọng" tạo nên nhóm nhạc sánh ngang với BTS, khi thường xuyên để gà nhà xuất hiện trên các game show nổi tiếng Hàn Quốc, bao gồm những chương trình dẫn đến sự thành công của Monsta X, Treasure, X1...

Tháng 12/2020, Rain có động thái giới thiệu các thành viên của nhóm nhạc mới. Tuy bị làm mờ mặt, video vẫn thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Mirae

DSP Media từng sản xuất nhiều nhóm nhạc nổi tiếng ở Kpop, bao gồm Kara, Rainbow, Fin. K. L và Sechskies. Song, gần đây, công ty được biết đến khi đào tạo, dẫn dắt hai nhóm nhạc lớn là Kard và April.

Mirae, nhóm nhạc 7 thành viên, là gà mới toàn thành viên nam hiếm hoi được DSP Media giới thiệu sau nhiều năm hoạt động.