Bi Rain lập nhóm song ca

Đây là lần thứ hai trong năm Bi Rain ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc. Trước đó, anh cùng Yoo Jae Suk và Lee Hyori hợp thành tam ca SSAK3.

Ngày 28/10, Sublime Artist Agency, công ty quản lý của Bi Rain thông báo nam ca sĩ sẽ kết hợp cùng một vũ công nổi danh để ra mắt với tư cách nhóm nhạc hai người.

Naver đưa tin ngày 30/10, truyền thông Hàn Quốc xác nhận danh tính thành viên còn lại trong nhóm nhạc sắp ra mắt của Bi Rain là J.Y. Park, nhà sáng lập công ty giải trí JYP Entertainment.

Bi Rain và J.Y. Park sẽ kết hợp thành nhóm nhạc hai người. Ảnh: Naver.

Hiện, ngày ra mắt chính thức của nhóm nhạc vẫn chưa được ấn định. Hai nghệ sĩ đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc sắp phát hành.

Đây là lần thứ hai trong năm Rain ra mắt với tư cách thành viên của một nhóm nhạc. Trước đó, anh cùng Yoo Jae Suk và Lee Hyori hợp thành tam ca SSAK3 trong khuôn khổ chương trình How Do You Play?.

J.Y. Park, tên thật Park Jin Young, là vũ công, ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Ông được tôn vinh là một trong những vũ công huyền thoại thuộc thế hệ đầu tiên của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.