Bi Rain lần đầu tiết lộ về chi phí tổ chức hôn lễ

Bi Rain cho biết hôn lễ của vợ chồng anh tốn khoảng 900 USD, chỉ có sự tham dự của các thành viên trong gia đình và không nhận quà tặng.

Ngày 28/12, Naver đưa tin Bi Rain trở thành khách mời trong chương trình My Little Old Boy. Nam diễn viên chia sẻ khía cạnh về tình yêu, cuộc sống hôn nhân với công chúng.

Trong chương trình, tài tử Ngôi nhà hạnh phúc lần đầu chia sẻ câu chuyện về đám cưới nhỏ của mình và Kim Tae Hee, diễn ra vào năm 2017.

Bi Rain cho biết hôn lễ của vợ chồng anh tiêu tốn hơn 900 USD , chỉ có sự tham dự của các thành viên trong gia đình và không nhận quà tặng. Bên cạnh đó, sao nam cũng gây bất ngờ khi tiết lộ giá trị của cặp nhẫn cưới chỉ dao động khoảng 450 USD .

Bi Rain thể hiện tình yêu với bà xã Kim Tae Hee trên sóng truyền hình. Ảnh: Naver.

"Kế hoạch cho một đám cưới nhỏ, giản dị đã được tôi và Kim Tae Hee thống nhất ngay từ đầu. Chúng tôi không muốn lãng phí quá nhiều tiền bạc. Ngày trọng đại nhất đời, chúng tôi quyết định bỏ qua phương diện kinh tế. Cả hai chỉ muốn tổ chức một hôn lễ thoải mái, đơn giản giống như lối sống của chúng tôi", Bi Rain nói.

Kim Tae Hee và Bi Rain gặp gỡ lần đầu trong buổi quay quảng cáo năm 2011. Hai người bí mật hẹn hò nhiều năm trước khi kết hôn hồi tháng 1/2017. 9 tháng sau, Kim Tae Hee sinh con đầu lòng. Cặp nghệ sĩ chào đón bé gái thứ hai vào 9/2019.

Kim Tae Hee và Bi Rain có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, giản dị. Ảnh: Instagram.

Bi Rain nổi tiếng yêu vợ, chiều con. Mỗi khi xuất hiện chung, nam ca sĩ luôn không rời vợ nửa bước, luôn cầm tay để bảo vệ Kim Tae Hee. Từ ngày ở bên cạnh Kim Tae Hee, Bi Rain cho hay anh trở thành người đàn ông của gia đình, từ chối tiệc tùng và thường xuyên ở nhà giúp vợ chăm sóc con.

Tài tử sinh năm 1982 cho biết bí quyết giữ lửa hôn nhân chính là tôn trọng lối sống, tính cách của nhau và đặc biệt luôn thẳng thắn thảo luận, đưa ra quyết định hợp lý trong chuyện tài chính gia đình. Bi Rain tiết lộ vợ chồng anh độc lập kinh tế, không can thiệp vào tài sản riêng của nhau.