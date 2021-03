Bi Rain đóng phim đề tài y khoa

Nam ca sĩ kiêm diễn viên xác nhận góp mặt trong bộ phim truyền hình viễn tưởng đề tài y khoa.

Ngày 17/3, Naver đưa tin Bi Rain xác nhận thủ vai chính Cha Young Min trong bộ phim truyền hình Ghost Doctor sắp bấm máy. Bộ phim do Boo Sung Chul, nổi tiếng với các series Heirs và Our Gab Soon, đạo diễn từ kịch bản được Kim Sun Soo (Live Up to Your Name) viết.

Chuyện phim Ghost Doctor xoay quanh hai bác sĩ với tính cách cũng như chuyên môn khác biệt bị lẫn lộn linh hồn và thể xác sau vụ việc ly kỳ. Cha Young Min là vai diễn truyền hình đầu tiên của Bi Rain sau hai năm. Series phim gần đây nhất ngôi sao góp mặt là Welcome 2 Life năm 2019.

Bi Rain trong bộ phim Race to Freedom: Um Bok Dong (2019). Ảnh: Celltrion Entertainment.

Cùng trong năm 2019, Rain nhận vai vận động viên đua xe đạp huyền thoại Um Bok Dong trong bộ phim tiểu sử Race to Freedom: Um Bok Dong. Tuy nhiên tác phẩm đã thất bại tại phòng vé.

Ngày 3/3, anh đã phát hành mini album mới nhan đề Pieces by Rain. Album gồm 5 ca khúc, hai trong số này có sự góp giọng của Chung Ha và J.Y. Park.

Ghost Doctor do Bon Factory sản xuất. Đây là công ty đứng sau thành công của Master’s Sun, She was Pretty, What’s Wrong with Secretary Kim, Encounter… Phim dự kiến lên sóng nửa cuối 2021.