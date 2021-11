Bí quyết trẻ đẹp của NSND Minh Hòa

Sau gần 30 năm gắn bó với môn nghệ thuật thứ 7, NSND Minh Hòa vẫn giữ được sự trẻ trung, đằm thắm nhờ bí quyết chăm sóc làn da từ bên trong.

Ngoài khả năng diễn xuất đã được công nhận, NSND Minh Hòa còn gây ấn tượng bởi diện mạo tươi trẻ vượt xa tuổi thật. Với chị, yếu tố quyết định sự trẻ trung, nhuận sắc là làn da. Bởi đây là nơi phản ánh tuổi tác, góp phần làm nên vẻ đẹp của phái nữ.

“Phụ nữ nên quan tâm đến việc dưỡng da và tìm cho mình cách chăm sóc phù hợp”, NSND Minh Hòa cho biết.

NSND Minh Hòa trong bộ phim “Tình yêu và tham vọng”.

Là diễn viên, chị thường tiếp xúc với nhiều loại hóa chất, mỹ phẩm để có ngoại hình hút mắt khi lên hình hoặc trên sân khấu. Để giữ làn da tươi tắn, diễn viên Minh Hòa coi trọng việc dưỡng da, cân nhắc lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp.

"Tôi uống nhiều nước, ăn hoa quả tươi, chăm dưỡng da và tìm hiểu phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả. Tôi chọn công nghệ Pico Four Plus để hỗ trợ làn da sáng mịn, đều màu hơn”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

NSND Minh Hòa tiết lộ bí quyết trẻ đẹp trên trang cá nhân.

Trong quá trình quay phim, nữ nghệ sĩ thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, hóa chất khiến làn da yếu đi và xuất hiện những đốm nám nhỏ. Để cải thiện tình trạng này, chị lựa chọn công nghệ Pico Four Plus tại Viện thẩm mỹ Thiên Hà.

Sau khi trải nghiệm, nghệ sĩ Minh Hòa bày tỏ sự hài lòng với hiệu quả mà phương pháp này mang lại. Công nghệ Pico Four Plus hấp thu và đào thải hắc sắc tố bằng cơ chế tự nhiên, giúp làn da của chị dần trở nên sáng mịn và hồng hào hơn. Sau khi thực hiện phương pháp này, hiện tượng tăng sinh đốm nám trên da cũng giảm dần.

Một ưu điểm lớn của công nghệ này là không gây đau rát hay sưng tấy, không cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đây cũng là công nghệ cải thiện nám không can thiệp phẫu thuật nên an toàn với người dùng.

NSND Minh Hòa chăm sóc da tại Viện thẩm mỹ Thiên Hà.

Không chỉ được lòng nghệ sĩ Minh Hòa, công nghệ Pico Four Plus cũng làm hài lòng ca sĩ Quang Hà, Vũ Duy Khánh, ca sĩ - diễn viên Quỳnh Nga…