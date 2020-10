Bí quyết trang điểm phù hợp để đi phỏng vấn xin việc

1. Đánh foundation tự nhiên: Chia sẻ với Asia One, Jacklyn Lim - chuyên viên tuyển dụng tại e2i - cho rằng mọi người không nên trang điểm đậm. "Việc make up đậm sẽ khiến bạn mất tập trung. Hãy trang điểm sao để tự tin và thoải mái nhất", cô nói. Lim khuyên các cô gái nên để tâm đến chuyện lựa chọn foundation phù hợp với tông da, không bị bóng và bắt sáng. Ảnh: Asia One.