Bí quyết tập luyện ở tuổi 36 của Ronaldo

Ronaldo có màn trở lại Premier League ngoạn mục với cú đúp vào lưới Newcastle. Thể lực, đẳng cấp của CR7 ở tuổi 36 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo Eat This, Not That, đây là 7 điều người yêu quý CR7 có thể học theo anh. Ảnh: Goal.