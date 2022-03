Bí quyết skincare giữ da rạng ngời cho ‘cú đêm’ săn sale

Mải mê canh “sale to” tận nửa đêm, phái đẹp đừng quên chăm sóc cho làn da luôn tươi sáng, mịn màng.

Bên cạnh chế độ ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, chu trình dưỡng da 5 bước đơn giản bên dưới sẽ giúp phái đẹp có làn da khỏe khoắn, sáng bừng dù là thành viên của “hội cú đêm” đang hào hứng săn sale.

Làm sạch

Làm sạch là điều kiện tiên quyết cho một làn da khỏe đẹp. Đặc biệt, trong thời tiết hè nóng bức cùng cả ngày dài học tập, làm việc, làn da của phái đẹp dễ bám bụi bẩn gây bít tắc lỗ chân lông và tuyến bã nhờn, gây ra tình trạng dầu nhờn, nổi mụn viêm, lỗ chân lông to.

Làm sạch da hàng ngày để loại bỏ bụi bẩn gây sợi bã nhờn.

Đều đặn dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ là cách giúp phái đẹp loại bỏ bụi bẩn trên da sau một ngày dài. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thêm sản phẩm tẩy da chết vật lý hoặc hóa học để loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt và sâu trong da, giúp da khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, các loại tẩy da chết chỉ nên sử dụng 1-2 lần/tuần và kết hợp thêm với sản phẩm dưỡng để tránh làm tổn thương lớp biểu bì, hoặc gây tình trạng breakout (nổi mụn do kích ứng).

Thải độc da

Với những nàng “cú đêm” săn sale có làn da dầu, hỗn hợp thiên dầu, làm sạch da bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ có thể chưa đủ. Việc kết hợp thêm sản phẩm thải độc da 1-2 lần/tuần sẽ giúp phái đẹp kiểm soát dầu thừa, cấp ẩm cho da. Đắp mặt nạ còn giúp phái đẹp xả stress, thư giãn sau những ngày thiếu ngủ, thức khuya.

Đắp mặt nạ bùn không chỉ giúp da thải độc mà còn mang công dụng xả stress.

Tùy tình trạng da và mục đích, bạn có thể sử dụng nhiều loại mặt nạ với công dụng khác nhau. Mặt nạ đất sét giúp loại bỏ bụi bẩn, giảm dầu thừa, thu nhỏ lỗ chân lông. Mặt nạ bí đao điều trị tình trạng mụn viêm, làn da không đều màu, hay mặt nạ hoa hồng có tác dụng cấp ẩm, cho làn da căng mịn, sáng bừng sức sống.

Dưỡng ẩm, tái tạo từ bên trong

Dưỡng ẩm là bước quan trọng để phái đẹp có được làn da căng mịn, tràn đầy sức sống dù cho có mải mê “chốt đơn” đêm muộn. Các sản phẩm chứa thành phần HA (Hyaluronic Acid) và B5 (vitamin B5) đóng vai trò không thể thiếu trong chu trình dưỡng ẩm cho da. Bên cạnh đó, B5 cũng có tác dụng trong việc chống lão hóa, chống viêm và tái tạo từ bên trong để làn da sáng khỏe, tươi tắn.

Dưỡng trắng, cải thiện sắc tố da

Để yên tâm thức khuya săn sale nhưng không làm da bị xỉn màu, luôn giữ được độ căng mịn, chị em có thể tham khảo các sản phẩm dưỡng trắng toàn diện từ sâu bên trong như serum hỗ trợ giảm thâm sạm, làm sáng da và ngăn chặn hình thành hắc sắc tố của Clinique.

Bộ sản phẩm đặc trị các tình trạng thâm nám, da không đều màu của Clinique cho làn da phái đẹp trắng khỏe, rạng ngời.

Là thương hiệu mỹ phẩm cao cấp có lịch sử hơn 150 năm từ Mỹ, Clinique đầu tư mạnh vào khâu nghiên cứu để mang đến dòng sản phẩm phù hợp cho làn da châu Á. Bộ sản phẩm Even Better Clinical Dark Spot Corrector and Interrupter chứa những hoạt chất tiên tiến với tác dụng giảm thiểu đốm đen và vùng da không đều màu, cải thiện tình trạng sắc tố từ sâu bên trong. Sử dụng kết hợp trong chu trình dưỡng da hàng ngày, bộ sản phẩm của Clinique giúp làn da tươi tắn, sáng hồng, cho phái đẹp tự tin hơn.

Với những cô nàng có thói quen “cú đêm”, làn da dễ bị thiếu sức sống, quầng thâm mắt hiện rõ. Bộ sản phẩm 5 món đặc trị tình trạng thâm sạm, cải thiện sắc tố da gồm serum, kem dưỡng, sửa rửa mặt và xịt khoáng cho một chu trình chăm da hoàn chỉnh của Clinique sẽ là “cứu tinh” cho tình trạng làn da.

Bộ sản phẩm của Clinique đang áp dụng ưu đãi lớn trên Lazada, giảm đến 1,3 triệu đồng và tặng kèm mỹ phẩm minisize. Ưu đãi áp dụng độc quyền chỉ trên trên Lazada nhân dịp Lễ hội mua sắm “Sinh nhật thế kỷ” của Lazada từ nay đến 29/3. Các cô gái của hội cú đêm tranh thủ mua deal hời tại đây.

Chống nắng

Các tia sáng từ mặt trời như UVA, UVB hay ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính là “kẻ thù” của làn da. Ngay cả khi không ra nắng, làn da của bạn vẫn chịu ảnh hưởng từ các tia cực tím và ánh sáng xanh có hại. Do đó, kem chống nắng sẽ là “tấm khiên” bảo vệ làn da hiệu quả mọi lúc mọi nơi.

Kem chống nắng để bảo vệ da dưới tác động xấu từ tia cực tím.

Trong thời tiết nóng ẩm ngày hè, việc lựa chọn những loại kem chống nắng mỏng nhẹ, kết cấu thoáng được phái đẹp ưu tiên lựa chọn. Bạn cũng có thể tìm hiểu các loại kem chống nắng phổ rộng (broad spectrum) để ngăn chặn cả tia UVA lẫn UVB.

Hiện nay, một số loại kem chống nắng trên thị trường có độ nâng tone vừa phải, giúp bạn có lớp nền tươi tắn, sáng khỏe mà không cần mất thời gian trang điểm cầu kỳ.

Nhiều sản phẩm chăm sóc da áp dụng khuyến mãi lớn trong siêu sale “Sinh nhật thế kỷ” của Lazada.

Loạt sản phẩm nâng niu, cải thiện làn da cho các cô nàng “cú đêm” được mở bán với giá hấp dẫn trong lễ hội mua sắm “Sinh nhật thế kỷ” của Lazada, từ nay đến hết 29/3. Tận dụng dịp này, phái đẹp có thể săn nhiều sản phẩm làm đẹp chất lượng, chính hãng với giá giảm đến 50%, cùng hàng trăm nghìn voucher giá trị, miễn phí vận chuyển trên Lazada tại đây.