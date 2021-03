Bí quyết phục hồi vẻ rạng rỡ cho làn da của bạn

Bác sĩ da liễu Caroline Robinson ở Chicago (Mỹ) giải thích trên Real Simple: "Tôi thích tẩy da chết dạng hóa học hơn vật lý. Tẩy da chết hóa học ít tạo ra ma sát và gây viêm nhiễm. Bên cạnh đó, nó cũng giúp màu da cải thiện đồng đều hơn". Các loại axit tẩy tế bào chết thường gặp là salicylic acid, glycolic acid và lactic acid. Salicylic acid thích hợp với làn da bị mụn trứng cá. Glycolic acid mang đến tác dụng chống lão hóa, hỗ trợ trị mụn. Trong khi đó, lactic acid cải thiện những dấu hiệu tổn thương do ánh nắng mặt trời gây ra. Ảnh: Han_kyung__, Into The Gloss.