Bí quyết phối đồ sành điệu với trang sức kim cương

Trong mùa lễ hội năm nay, thương hiệu DOJI tung ra BST “The Wonder Things”, mang đến nét độc đáo riêng với những thông điệp đặc biệt qua 3 kích thước siêu đẹp của viên kim cương chủ siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows. Đó là kích thước 3,6 mm ẩn chứa sự tốt lành, 4,1 mm mang đến sự viên mãn và kích thước 4,5 mm gửi trọn những điều may mắn tới chủ nhân. Bộ sưu tập “The Wonder Things” được truyền cảm hứng từ những điều nhiệm màu trong cuộc sống của người phụ nữ hiện đại. Chỉ từ 15 triệu đồng, phái đẹp đã có thể sở hữu món trang sức kim cương giàu ý nghĩa này.