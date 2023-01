Bí quyết nghề nhân giống mèo thuần chủng

Từ yêu mèo, chơi mèo, họ trở thành những breeder (nhà nhân giống chuyên nghiệp) với kỳ vọng vào tương lai lĩnh vực nhân giống mèo ở Việt Nam có thể sánh kịp các quốc gia trên thế giới.

Một buổi chiều cuối tháng 12, bất chấp thời tiết giá rét, rất nhiều giống mèo cưng nổi tiếng trên thế giới và những chú mèo ta đã cùng chủ nhân tới tham gia sự kiện do CLB Mèo thuần chủng Việt Nam (VFA) tổ chức với sự tham gia của đại diện tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Save Vietnam’s Wildlife.

Tại đây, các nhà nhân giống thuộc ban lãnh đạo câu lạc bộ như Hoàng Bách (chuyên mèo Ba Tư), Hải Đăng (mèo không lông Sphynx và mèo sói Lykoi), Bích Vân (mèo chân ngắn Munchkin và tai cụp Scottish Fold), Duy Anh (mèo Anh), Hoàng Linh (mèo Ragdoll và Selkirk) đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cách chăm sóc lông, tai, móng và dinh dưỡng cho mèo vào mùa lạnh; chia sẻ cách phát hiện và điều trị các bệnh thường gặp khi trở mùa, tăng đề kháng phòng bệnh và kích thích ăn uống cho mèo…

Được thành lập vào tháng 9/2022, VFA chuyên nghiên cứu về động vật họ mèo, phát triển bảo tồn tiêu chuẩn của các giống mèo thuần chủng, là thành viên chính thức của Liên đoàn Mèo thế giới (WCF). Thông qua việc kết nối với các chuyên gia nghiên cứu nhân giống cùng giám khảo trong nước và trên thế giới, câu lạc bộ đã xây dựng các hội nghị, tọa đàm, workshop… Phối hợp với các hiệp hội, liên đoàn mèo thế giới tổ chức các cuộc thi mèo đẹp trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, nhân giống cho cộng đồng yêu mèo.

Cả Đăng, Linh, Vân, Bách, Duy Anh đều là những bạn trẻ đang có công việc riêng. Đăng là tiến sĩ, giảng viên đại học. Linh và Vân là chủ doanh nghiệp. Bách là kiến trúc sư. Duy Anh làm giám sát kinh doanh cho công ty nước ngoài… nhưng họ cùng gặp nhau ở tình yêu đặc biệt dành cho những chú mèo thuần chủng. Từ yêu mèo, chơi mèo, họ đã lựa chọn trở thành những nhà nhân giống. “Bằng kiến thức và trải nghiệm của mình, chúng tôi muốn mang lại nhiều hoạt động có ích hơn cho câu lạc bộ. Từ đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm của xã hội trong việc bảo tồn phúc lợi cho động vật nói chung và loài mèo nói riêng”, Hoàng Linh - Phó Chủ tịch câu lạc bộ chia sẻ.

“Do văn hóa ăn thịt mèo của người Việt nói riêng và châu Á nói chung nên khi ra nước ngoài, cộng đồng yêu mèo bên họ thường nhìn mình với ánh mắt e ngại. Thậm chí muốn mua mèo giống của các trại mèo lớn cũng rất gian nan, phải qua phỏng vấn, chứng minh mình đủ khả năng và tình yêu với mèo mới được họ chấp nhận. Do đó, chúng tôi muốn làm nghề thật nghiêm túc để thay đổi cái nhìn đó, khẳng định với thế giới là Việt Nam hoàn toàn có thể sánh vai các nước trong lĩnh vực chăm sóc và nhân giống mèo thuần chủng”, Hoàng Linh nhấn mạnh thêm.

Sau 5 năm kiên trì thử nghiệm và chờ đợi, Hoàng Bách vỡ òa cảm xúc khi chú mèo Neymar vượt qua 150 đối thủ cả trong nước và quốc tế như Thái Lan, Philippines, Nga, Trung Quốc… để đoạt giải cao nhất tại cuộc thi “Mèo đẹp quốc tế 2022” được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 4 vừa qua.

“Đây là một trong hai chú mèo đẹp nhất. Cấu tạo chuẩn đến mức rất khó để nhân giống ra được”, ông Kaai du Plessis, thành viên Liên đoàn Mèo thế giới (WCF), giám khảo cuộc thi đánh giá.

Các giám khảo còn lại cũng hết lời khen ngợi Neymar đáp ứng các tiêu chuẩn của mèo Ba Tư với khuôn mặt đẹp, mắt to tròn, trán, mũi, cằm trên cùng một đường thẳng, cấu tạo đầu chuẩn, thân hình khỏe khoắn…

Ít ai biết, để có thành quả hôm nay, Hoàng Bách đã trải qua hàng chục lần nhân giống, thử nghiệm để đạt những điểm đẹp nhất cho chú mèo của mình. Năm 2018, Bách kết hợp hai con mèo Ba Tư mua từ nước ngoài để nhân giống ra Ashe.

Con mèo cái này sở hữu đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn, dù chiếc mũi chưa sát với tiêu chuẩn giống. Một năm sau, anh kết hợp Ashe với Ultima, con mèo đực có khuôn mặt lẫn hình thể rất đẹp, được Bách đặt mua từ một trại nổi tiếng của Đức, để tạo ra Moon, hội tụ tất cả điểm đẹp của hai đời trước. Năm 2020, Moon giành giải Bé mèo con đẹp nhất tại cuộc thi “Mèo đẹp Việt Nam”.

Tuy nhiên, Bách vẫn chưa hài lòng bởi màu mắt của Moon chưa đủ xanh. Anh tiếp tục kết hợp hai con mèo Ba Tư khác có đôi mắt xanh lục bảo. Kết quả tạo ra Flynix với đôi mắt to tròn, màu xanh thẳm và bộ lông màu vàng rất dày. Bách lại tiếp tục kết hợp Moon và Flynix trong năm 2021 để cho ra đời Neymar. Chú mèo này hội tụ những đặc điểm đẹp nhất ở cả bố và mẹ, từ màu sắc cho tới mặt, mũi, hình thể. Nếu như quá trình tạo ra Moon là một sự may mắn thì tạo ra Neymar là sự tính toán và kế hoạch rõ ràng của ông chủ sinh năm 1991.

“Nhiều người nghĩ nhân giống mèo là ghép cặp cho đẻ thật nhiều để bán, nhưng với những người theo đuổi nghề nhân giống chuyên nghiệp như tôi thì sẽ coi trọng việc giao phối sinh sản để chọn lọc các đặc điểm tốt qua các đời, sao cho đời sau đẹp hơn đời trước”, Nguyễn Hoàng Bách chia sẻ.

Giống như Bách, Hồng Nhung - chủ trại mèo Silvery Palace DaleeBri chuyên nhân giống mèo Anh cũng có đến 3 chú mèo thế hệ F1, F2, F3 đạt giải cao trong các cuộc thi mèo đẹp quốc tế. “Có mèo đạt giải ở các kỳ thi đã là vinh dự lớn rồi, nhưng nếu đó là những chú mèo do chính tay mình nhân giống ra thì niềm tự hào và hạnh phúc còn lớn hơn gấp bội”, Nhung tâm sự.

Mèo thuần chủng, đầu tiên phải được đăng ký tại một hiệp hội mèo để đảm bảo về lai lịch. Chính vì khắt khe trong việc chọn giống và chăm sóc đặc biệt nên mèo giống có giá khá cao. Nếu như mèo triệt sản làm thú cưng chỉ khoảng vài triệu đến chục triệu đồng thì mèo nhân giống phải vài chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu đồng một con.

Nghề nhân giống mèo thuần chủng đã có từ lâu trên thế giới, nhưng ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ. “Nhiều người nghĩ nhân giống là cứ ghép mèo bố và mèo mẹ thật đẹp thì sẽ ra mèo con đẹp. Nhưng không phải! Rồi có những giống mèo bắt buộc bố mẹ phải thuần chủng, có giống lại chấp nhận mèo lai nhưng cũng có giống nếu ghép 2 con thuần chủng thì mèo con ra đời sẽ mắc bệnh về xương, thậm chí bị hỏng thai… Tất cả những điều đó phải trải qua kinh nghiệm thực chiến bao năm mới nắm được, chứ ở Việt Nam hầu như không có tài liệu chính thống nào”, Bích Vân, nhà nhân giống mèo Munchkin và Scottish Fold cho biết.

Trong quá trình nhân giống, nếu thế hệ sau không đạt tiêu chuẩn thì sẽ được triệt sản để làm thú cưng, nhằm chọn lọc, giữ lại con giống chuẩn nhất. Hải Đăng, người có hơn 7 năm kinh nghiệm nhân giống mèo không lông Sphynx và Lykoi cho hay: “Nhiều người có tư tưởng mua được mèo ngoại thì phải ép sinh sản nhiều để bán gỡ vốn, nhưng nếu là nhà nhân giống thực thụ thì rất giữ mèo, mỗi năm chỉ cho đẻ 1-2 lứa. Thậm chí nhiều con rất đẹp nhưng không có khả năng nuôi con, sinh nở khó khăn thì cũng được triệt sản để đảm bảo sức khỏe. Chúng tôi xem đó là đạo đức của những người làm nghề”.

