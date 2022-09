Bí quyết mua sắm rảnh tay thời 4.0

Tận dụng các nền tảng thương mại điện tử và công cụ thanh toán không tiền mặt, người nội trợ 4.0 được giải phóng khỏi áp lực khi mua sắm chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng.

Nội trợ gắn liền với hàng loạt công việc không tên. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của công nghệ và các công cụ mua sắm không tiền mặt như thẻ tín dụng từ Ngân hàng Quốc tế (VIB), người nội trợ giờ có thể thảnh thơi hơn nhiều.

Đi chợ vài phút đủ thực phẩm cho cả tuần

Thay vì ra chợ hay chen chân xếp hàng trong siêu thị, người nội trợ ngày nay có thể mua sắm mọi lúc mọi nơi thông qua sàn thương mại điện tử, hay kênh online của siêu thị. Thông tin, hình ảnh sản phẩm đến giá cả, các chương trình khuyến mại đều hiển thị chính xác, dễ dàng tra cứu.

Các công nghệ thanh toán không tiền mặt như thẻ tín dụng, mã QR, ví điện tử… giúp người nội trợ thanh toán siêu tốc, tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi. Đặc biệt, khi thanh toán bằng thẻ tín dụng hay ví điện tử, người dùng còn nhận thêm ưu đãi đến cả triệu đồng từ các ngân hàng, đối tác thanh toán của những điểm mua sắm hay nền tảng thương mại điện tử.

Các công nghệ thanh toán không tiền mặt như thẻ tín dụng giúp giải phóng áp lực cho người nội trợ 4.0.

Chị Hà Thu (31 tuổi, TP.HCM) thường xuyên dùng thẻ tín dụng VIB để thanh toán đơn hàng. Chị chia sẻ: “Gần đến ngày sale mỗi tháng, tôi lại cho thực phẩm, đồ gia dụng, bỉm sữa… vào giỏ hàng, chờ giờ G để áp mã giảm giá. Mỗi sàn sẽ có giờ mở mã khác nhau, như giảm 600.000 đồng trên Tiki bắt đầu từ 8h, giảm 1 triệu đồng trên Shopee bắt đầu từ 8h và giảm 1 triệu đồng trên Lazada bắt đầu từ 9h”. Chị tiết lộ bản thân đã có ý định sắm robot hút bụi để giải phóng việc nhà từ lâu, song nhất quyết chờ đến 10/10 để được giảm thêm cả triệu đồng.

Bên cạnh đó, người nội trợ cũng không cần lo lắng việc đi lại khi luôn có đội ngũ tài xế công nghệ sẵn sàng giao nhận hàng hoặc đi chợ hộ. Thị trường hiện có các dòng thẻ chuyên dùng và ưu đãi độc quyền, nhằm đón đầu nhu cầu sử dụng ứng dụng cung cấp dịch vụ tài xế công nghệ.

Có thể kể đến thẻ Online Plus 2in1 với chương trình tích điểm không giới hạn đến 20 lần cho các giao dịch Grab của VIB, hay đặc quyền giảm 25-50% đơn hàng Grab, Be, Shopee Food (tiền thân là NOW Delivery) đang áp dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng VIB. Chi tiết ưu đãi có tại đây.

Mở tiệc chiêu đãi dễ dàng

Bên cạnh hỗ trợ chăm lo cuộc sống gia đình, thẻ tín dụng còn giúp người nội trợ mở tiệc dễ dàng mà không phát sinh việc, lại nhận ưu đãi lớn từ các thương hiệu có tiếng.

Thẻ tín dụng VIB giúp người nội trợ mở tiệc thuận tiện hơn.

Khi muốn mở tiệc sinh nhật, người dùng có nhiều lựa chọn nhà hàng như Hoàng Yến, Chảo Cá, Trống Cơm, King BBQ, Dim Tu Tac, Shun Yi… với ưu đãi 20-30%, tối đa 300.000 đồng từ thẻ tín dụng VIB.

Sang trọng hơn, bạn có thể chọn nhà hàng Basilico, Yuchu và Market 39 tại Intercontinental Saigon; nhà hàng Whisper, Park View và Black Vinegar ở New World Saigon; nhà hàng Saigon Café, Li Bai, Signature, The Lounge trên tầng thượng Sheraton Saigon… Các nhà hàng này đều áp dụng giảm 10-30% hóa đơn, không giới hạn số tiền ưu đãi cho chủ thẻ VIB.

Du lịch tiết kiệm

Ưu đãi thẻ tín dụng còn hữu ích khi mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, mua tour du lịch… “Mỗi năm, nhà mình du lịch 1-2 lần. Đi đông người, chi phí khá cao nhưng nhờ có thẻ tín dụng nên giảm khá nhiều. Hè vừa rồi, nhà mình đi Singapore, đặt 3 phòng trên iVIVU hết hơn 10 triệu đồng, nhưng cà thẻ VIB được giảm ngay 1 triệu đồng”, chị Hà Thu chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị Thu còn gợi ý người dùng nên “tách bill”, mua vé và tour qua Traveloka hoặc My Tour để nhận ưu đãi ít nhất 200.000 đồng cho hóa đơn từ 1 triệu đồng. Riêng Agoda giảm 7% cho thẻ VIB MasterCard, giảm 10% cho thẻ VIB Visa, giảm 20% vào các ngày 10/10, 11/11, 12/12 tới. Ngoài ra, với các booking giá trị cao tại Traveloka, chủ thẻ có thể đăng ký trả góp 0% lãi suất kỳ hạn đến 12 tháng.