Bí quyết mặc đồ Gucci, Dior đắt đỏ đón Tết

Theo đuổi phong cách cổ điển vẫn có thể trông cá tính khi biết chọn những món đồ đi kèm. Áo thun in hình phối quần jeans ống loe bụi phủi khoác ngoài áo da dáng lửng sẽ tôn lên thêm nổi bật cho mẫu túi xách The Jackie to bản. Ảnh: Gucci.