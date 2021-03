Bí quyết làm giàu của những người phụ nữ tỷ USD

Bà Kris Jenner cùng các cô con gái đã đi lên từ số không và tạo ra đế chế tỷ USD mang tên Kardashian - Jenner.

Keeping Up with the Kardashians, show truyền hình thực tế thành công ngoài mong đợi của mẹ con nhà Kim, sắp kết thúc sau 20 mùa phát sóng.

Sau 14 năm, các chị em của Kim đều trở thành siêu sao toàn cầu. Những chàng rể, nàng dâu trong nhà - dù không rực rỡ bằng - cũng được gắn mác ngôi sao truyền hình thực tế. Thành công có công không nhỏ của bà Kris Jenner.

Show thực tế phát sóng mùa cuối cùng vào trung tuần tháng 3. Suốt 14 năm, họ đã gây dựng đế chế tỷ USD từ những thứ đơn giản nhất.

Kim Kardashian là người phụ nữ nhỏ bé nhất trong gia đình, nhưng làm được những thứ phi thường.

Bí quyết của những người phụ nữ tỷ USD

Năm 2007, Ted Harbert, giám đốc điều hành truyền thông của đài cáp E!, từng cho rằng kịch bản Keeping Up with the Kardashians quá nhảm nhí. Trả lời hãng thông tấn AP, Harbert cho rằng nếu không có Ryan Seacrest - giám đốc sáng tạo của American Idol - thúc giục, chương trình sẽ bị xếp xó vĩnh viễn.

Những thước phim gần gũi, thậm chí không mang chút tính nghệ thuật nào, từng bị đội ngũ của E! phản đối. Họ cho rằng nhà Kim “không có tài năng và không thực sự làm được điều gì ra trò”. Song, với con mắt của người làm truyền thông, Harbert biết rằng anh đã nhặt được vàng.

Những sao truyền hình thực tế vô danh ngày nào giờ đã là triệu phú USD.

“Kịch bản nhà Kim đi theo công thức gia đình cổ điển. Đó điều mà tôi đã theo đuổi nhiều năm tại ABC, nhưng vẫn rất thành công. Họ có thể đánh nhau, la hét, thậm chí từ mặt, nhưng cuối cùng vẫn tôn lên giá trị cốt lõi của gia đình là yêu thương lẫn nhau, sẵn sàng xù lông khi có người ngoài tác động”, Harbert nhận xét.

Trên hết, Kris Jenner - vừa là người mẹ, vừa lèo lái đế chế - đã đóng vai trò kết nối các con với nhau. “Một bà mẹ an ủi đàn con. Điều đó đời thường, nhưng vẫn rất kịch tính”, Ted Harbert nói thêm.

Đúng với dự đoán của Harbert, Keeping Up with the Kardashians nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần của số đông người dân Mỹ. Theo Belfast Telegraph, show truyền hình thực tế không chỉ thu hút các bà nội trợ, mà cả những thanh niên cũng có thể kể vanh vách chuyện drama của nhà Kardashian.

Từ cuộn băng nhạy cảm của Kim, sau đó là show truyền hình thực tế, bà Kris Jenner giúp các con xây dựng thành công đế chế tỷ USD, phủ sóng nhiều lĩnh vực từ thời trang, làm đẹp, cho tới cả trò chơi điện tử.

Thành công và giàu có nhất phải kể đến Kim và Kylie. Hai chị em cùng mẹ khác cha hiện là chủ tịch của các công ty mỹ phẩm toàn cầu có trị giá hàng trăm triệu USD. Họ xây dựng đế chế cho riêng bản thân nhờ vào truyền hình thực tế và mạng xã hội.

Mary Murphy - nhà báo, chuyên gia văn hóa đại chúng và phó giáo sư tại USC Annenberg School - cho rằng sử dụng thành thạo mạng xã hội là chìa khóa thành công của đế chế Kardashian - Jenner.

“Họ sinh ra và sống nhờ mạng Internet. Họ hiểu mạng xã hội đặt nền móng trong lĩnh vực KOL và trở thành những người có tầm ảnh hưởng toàn cầu”, Murphy nhận xét.

“Nhà Kardashian có hướng đi rất khác. Họ lợi dụng chương trình thực tế để quảng bá và bán sản phẩm. Đây là điều mà nhiều diễn viên khác không dám làm vào thời điểm đó. Vì vậy, họ nổi lên, không chỉ với tư cách diễn viên, mà còn là những ngôi sao truyền hình thực tế, tạo ra hẳn một đế chế riêng”, cô nói thêm.

Mary Murphy cũng cho rằng việc Keeping Up with the Kardashians nói về hôn nhân, chuyện ly hôn, con cái, bê bối, thành công trong kinh doanh… đã “dạy” cho dân Mỹ, đặc biệt là thế hệ trẻ, cách để trở nên nổi tiếng.

Mặt khác, game show nhà Kim không chỉ là món ăn giải trí. Keeping Up with the Kardashians đã khẳng định quyền lực của những người phụ nữ.

Hào quang chưa bao giờ bỏ rơi mẹ con bà Kris Jenner.

Những người đàn ông trong show - bao gồm Rob Kardashian và các con rể như Scott Disick hay Travis Scott - luôn chịu thua về mặt sức hút khi so với Kim và những chị em.

“Tất cả điều họ đã làm đều trở nên khác biệt. Chương trình cho người khác hiểu rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành tỷ phú, kết hôn với người nổi tiếng, những cái tên vô danh sẽ trở thành siêu mẫu, thành lập đế chế kinh doanh riêng… Và rồi, dù có đổ vỡ, điều cuối cùng còn lại là gia đình”, Murphy nói.

Cô cũng cho rằng sức mạnh nữ quyền cùng sự gắn kết giữa những người phụ nữ đã khiến khán giả toàn cầu nói chung và dân Mỹ nói riêng cảm thấy bị thu hút. “Nhiều người trong số họ đã chọn cách rời bỏ gia đình, nhưng những người phụ nữ luôn ở bên nhau. Bỏ qua chuỗi tai tiếng, họ là hình mẫu tích cực về gia đình đáng được noi theo”, phó giáo sư nói thêm.

Đế chế tỷ USD nhưng lắm tranh cãi

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng khi nhìn thấy đế chế Kardashian - Jenner thành công.

Trong suốt 20 mùa phát sóng, nhiều nhà phê bình truyền hình nói rằng họ thấy hoang mang khi theo dõi series. Song, sự đánh giá, phản đối của nhóm này dường như không gây ảnh hưởng nhiều đến rating hay sự chú ý của khán giả.

Đáng nói, “vẻ đẹp siêu thực” của nhà Kardashian - Jenner luôn gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Vòng eo siêu nhỏ, vòng ba quá khổ, đôi môi "tều" filler… bị chỉ trích khi đặt ra những tiêu chuẩn “không khả thi”, khiến nhiều người bắt chấp hậu quả để làm theo.

Tuy nhiên, chuyên gia Astrid Longhurst cho biết Kim Kardashian đã biến cơ thể của mình thành thương hiệu trị giá hàng triệu USD.

Những người phụ nữ vẫn thoải mái kiếm tiền dù hứng chịu không ít chỉ trích.

“Dù xem hình dạng cơ thể của Kim Kardashian như sự tôn vinh những đường cong hay là hình ảnh phi thực tế, cần phẫu thuật thẩm mỹ để đạt được, công chúng không thể phủ nhận cách cô ấy lợi dụng nó để khiến người xem để ý: từ yêu thích ngưỡng mộ, cho đến phẫn nộ, lên án vì những bộ trang phục bó sát”, Astrid Longhurst nói.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn. Kim - yếu tố hút khách bậc nhất chương trình - thừa nhận gia đình đang gặp khó khăn, nhất là khi cô chuẩn bị ly hôn rapper Kanye West. Bà mẹ bốn con đệ đơn ly hôn hồi giữa tháng 2, báo hiệu sự kết thúc cho một trong những cuộc hôn nhân rùm beng nhất Hollywood trong thập kỷ qua.

Cũng đã đến lúc “những người phụ nữ tỷ USD” khép lại đế chế này để bắt đầu hành trình mới. Bởi khi bước ra từ thương hiệu vững chắc, họ đều thành công với sự nghiệp riêng, từ bà mẹ tài năng trong kinh doanh cho đến những đứa con có thể kém tài hơn.