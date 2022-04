Bí quyết làm đẹp của Angelababy

Nữ diễn viên theo đuổi cách làm đẹp tự nhiên như rửa mặt bằng sữa để có làn da sáng hơn và sử dụng nha đam giúp kiểm soát mụn.

Tiêu chuẩn sắc đẹp luôn thay đổi theo thời đại, nhưng sở hữu làn da trắng sáng luôn là điều mà phái nữ hướng tới.

Ngày nay, ngành công nghiệp làm đẹp luôn sản xuất các sản phẩm chăm sóc da có thể thực hiện những điều kỳ diệu trên làn da của bạn. Có rất nhiều bí quyết và mẹo để tạo nên làn da khỏe đẹp. Trong đó, Angelababy được xem là biểu tượng sắc đẹp của Trung Quốc. Sau khi khởi nghiệp năm 14 tuổi, cô vẫn tỏa sáng dù đã hoạt động trong làng giải trí 19 năm.

Angelababy duy trì chế độ tập thể dục nghiêm ngặt và dưỡng da đơn giản. Ảnh: Angelababy.

Siêng năng tập thể dục

Ngay sau khi sinh con, người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng trước vóc dáng của Angelababy. Cô chăm chỉ tập thể dục và giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Trong lần xuất hiện trên My Better Me, người dẫn chương trình đã đo và tiết lộ vòng eo của nữ diễn viên chỉ là 54 cm.

Trong chương trình, người mẫu cho biết phần quan trọng nhất của việc giữ gìn vóc dáng là phải có kỷ luật với bản thân. Bà mẹ một con nhấn mạnh rằng tập luyện thể dục phải trở thành thói quen và một phần công việc mỗi ngày của bạn.

Theo HK01, cô tập thể dục hầu hết ngày trong tuần. Trong thời gian nghỉ dưỡng tại nhà, cô tập các bài nhẹ như gập bụng hoặc nâng chân trong vòng 15-30 phút.

Angelababy thường xuyên tập thể dục để giữ dáng. Ảnh: Sohu.

Ưu tiên cấp ẩm cho da

Angelababy rất nghiêm túc với chế độ làm đẹp của mình để giữ vẻ ngoài trẻ trung. Nữ diễn viên chỉ thực hiện vài bước đơn giản như uống nhiều nước, cụ thể là uống một cốc nước ngay khi thức dậy.

Để giữ cho làn da luôn trong tình trạng tốt nhất, Angelababy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và tia UV. Dù đi làm hay ra đường du lịch, cô luôn mang theo bên mình một lọ kem chống nắng.

Ngoài ra, cô nói với HK01 rằng cô thường sử dụng xịt khoáng 30 phút/lần để giữ cho làn da ẩm và căng mọng.

Vào mùa đông, cô massage mặt bằng kem để cấp ẩm cho làn da khô. Angelababy tiết lộ với HK01 rằng dù một ngày bận rộn đến đâu, cô vẫn sẽ dành thời gian cho bước này trong quy trình chăm sóc da để thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp làn da tươi sáng hơn.

Angelababy rất nghiêm khắc trong việc làm đẹp. Ảnh: Angelababy.

Giải pháp chống mụn

Angelababy theo đuổi cách làm đẹp tự nhiên như rửa mặt bằng sữa để có làn da sáng hơn. Theo HK01, thỉnh thoảng người đẹp rửa mặt bằng sữa để loại bỏ sự đổi màu từ các đốm da.

Sữa chứa axit lactic, rất tốt để làm sạch sâu lỗ chân lông và loại bỏ vi khuẩn gây mụn. Ngoài ra, sữa còn chứa lượng lớn vitamin D, giúp tăng cường sản xuất collagen và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Chia sẻ với KKnews, Angelababy cho biết do cuộc sống căng thẳng, cô bị nổi mụn và làn da xỉn màu, kém sức sống. Để khắc phục điều đó, nữ diễn viên khuyên mọi người nên đắp mặt nạ lên mụn bằng những lát nha đam tươi. Các đặc tính kháng khuẩn của lô hội không chỉ giúp kiểm soát mụn trứng cá mà còn làm sáng da.