Bí quyết làm chậm lão hóa da cho nam

Ăn nhiều thực phẩm chứa chất chống oxy hóa: Tia UV, chất độc hại, khói thuốc lá, thực phẩm chiên nhiệt độ cao thúc đẩy sản sinh gốc tự do. Gốc tự do làm quá trình lão hóa da diễn ra nhanh hơn. Áp dụng thực đơn giàu chất chống oxy hóa nhằm ngăn chặn tác hại của gốc tự do. Phái mạnh nên ăn các loại thực phẩm như quả lựu, việt quất, quả bơ, cam quýt, rau xanh đậm, cá giàu omega-3… Ảnh: HealthSeed, MyFitnessPal Blog.