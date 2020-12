Bí quyết hâm nóng tình cảm cho vợ chồng bận rộn

Chuyện chăn gối của vợ chồng thường đổi thay theo thời gian, cảm giác háo hức dần mai một. Khoa học chứng minh, các phản ứng hoá học của cơ thể lúc mới yêu theo thời gian sẽ không còn kích thích sản sinh ra chất truyền dẫn thần kinh gây cảm giác hưng phấn.

Ngoài ra, áp lực cuộc sống, gánh nặng kinh tế, nỗi lo con cái và sự quen thuộc khi biết quá rõ nửa kia sẽ khiến chuyện yêu đương không còn như lúc ban đầu. Hòa hợp trong chuyện ấy chính là chìa khoá then chốt giúp đôi bên có cuộc sống hạnh phúc và thăng hoa, tiếp thêm năng lượng cho mỗi người.

Vợ chồng nên chăm sóc cơ thể mình chu đáo, đầu tư vào trang phục, ga trải giường. Bạn cũng có thể đầu tư vào các loại nến thơm, tinh dầu, nước hoa, thậm chí đồ lót bằng lụa hoặc bao cao su có mùi vị tươi mới, khác lạ… để khiến cuộc yêu thêm mới mẻ.

Trước khi kết hôn, cặp đôi thường giữ kẽ, không dám thể hiện toàn bộ sở thích, kỳ vọng và khả năng của bản thân. Tuy nhiên, khi đã là vợ chồng, hai bạn có thể chia sẻ thẳng thắn và cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới.

Theo đó, chuyện yêu luôn đòi hỏi sự sáng tạo và mới lạ, bạn cần cập nhật và đổi mới liên tục. Cả hai không nên ngại ngùng, thay vào đó, bạn có thể tham khảo từ những nguồn uy tín để bồi đắp thêm kiến thức lẫn phong độ. Bên cạnh đó, đừng ngại ngần “hồi đáp” đối phương bằng những lời khuyến khích, khen ngợi để thể hiện sự háo hức và hưng phấn của mình.

Dù không nói ra, bất kỳ ai cũng có ước vọng thầm kín về chuyện chăn gối. Vợ hoặc chồng là người lý tưởng nhất để bạn chia sẻ những ước mơ này. Đừng quên giúp bạn đời của bạn nhập vai thật thoải mái. Bạn có thể sắm trang phục, thủ thỉ bằng lời nói, mô tả bối cảnh kỹ càng giúp đối phương hiểu được nguyện vọng của bản thân.

Thêm ngẫu hứng, thêm bất ngờ nhưng vẫn an toàn là cách để cuộc yêu của các cặp vợ chồng thêm cuồng nhiệt, thú vị và nồng thắm.

