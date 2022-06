Bí quyết giữ dáng của Son Ye Jin

Phương pháp tập thể hình pilates khá phổ biến ở Mỹ và các nước phương Tây. Đây là bài tập cường độ thấp, giúp tăng cường cơ bắp và cải thiện tư thế cũng như tính linh hoạt cho cơ thể. Các chuyên gia cho biết pilates có hiệu quả trong việc giảm mỡ bụng và là một trong những bài tập tăng chiều cao an toàn. Ảnh: Master in the house.