Bí quyết giữ dáng của Sana (TWICE)

Sana chăm tập nhảy, gym và yoga để giữ gìn vóc dáng. Nữ ca sĩ cũng ăn đủ 3 bữa mỗi ngày với thực đơn gồm trứng, cá hồi, ức gà, salad.

Thành viên nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop

Sana là một trong những thành viên nổi tiếng nhất nhóm nhạc TWICE. Nữ ca sĩ cùng các thành viên TWICE ra mắt năm 2015 thông qua chương trình sống còn Sixteen. Nhóm nổi tiếng sau khi ca khúc Cheer Up phát hành năm 2016 trở thành hiện tượng tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Sau đó, TWICE liên tục có các ca khúc thành công trên bảng xếp hạng âm nhạc như TT, Likey, What is Love?. Họ lập nhiều kỷ lục như nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên bán được 100.000 vé concert trực tuyến, nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên đạt doanh số 270.000 trong một ngày nhờ album MORE & MORE hay nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên vượt qua 1 tỷ lượt nghe trên Gaon... TWICE hiện là nhóm nữ có doanh số bán album hàng đầu Kpop với tổng cộng 6,34 triệu bản. Mới đây, TWICE phát hành ca khúc tiếng Anh đầu tiên The Feels. Bài hát giúp TWICE lần đầu lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 83.

Nữ thần tượng với ngoại hình sáng, vóc dáng cân đối

Sana sinh năm 1996, là một trong ba thành viên đến từ Nhật Bản của TWICE. Nữ ca sĩ có chiều cao 1,62 m với vóc dáng cân đối, đôi chân dài. Do đó, nhiều khán giả lầm tưởng cô cao gần 1,7 m. Điểm nổi bật của Sana chính là thần thái, kỹ năng trình diễn. Thần tượng đến từ Nhật Bản phù hợp với nhiều phong cách, từ trong sáng, đáng yêu đến trưởng thành, quyến rũ. Chính động tác "shy shy shy" do Sana thực hiện trong bài hát Cheer Up năm 2016 giúp TWICE đổi đời, sau đó vươn lên trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop. Tờ Top Star News từng viết về Sana với tiêu đề: "Sana TWICE có ngoại hình sáng, thân hình vượt trội".

Bí quyết để có vóc dáng cân đối

Sau khi xuất hiện trên Sixteen, Sana đã thực hiện chế độ ăn kiêng và tập luyện để giảm dần lượng mỡ thừa. Kể từ đó, Sana duy trì cân nặng ở mức 46-49 kg. Cô ăn đủ 3 bữa một ngày với lượng vừa phải và ít calo. Nữ ca sĩ ăn các thực phẩm như trứng, cá hồi, ức gà, salad, kèm theo nước trái cây. Đối với Sana, nhảy là một trong những hình thức tập thể dục chính của cô. Việc này giúp cô cải thiện kỹ năng vũ đạo khi biểu diễn đồng thời giúp đốt cháy calo và chất béo. Ngoài tập nhảy, Sana thỉnh thoảng đến phòng gym, tập tạ, yoga hoặc căng cơ cùng huấn luyện viên cá nhân để tăng sức bền, độ dẻo dai. Nhờ đó, không có chiều cao nổi trội so với đồng nghiệp nhưng Sana luôn giữ được sức hút với thân hình cân đối, thon gọn. Cô cũng là một trong những thành viên của TWICE được đánh giá cao nhất về kỹ năng tạo dáng, chụp hình tạp chí.