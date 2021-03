Bí quyết giữ dáng của ‘Bond girl’ Jane Seymour ở tuổi 70

Dù đã bước sang tuổi 70, nữ diễn viên “Live and Let Die” vẫn tỏ ra khỏe khoắn, phong độ trước ống kính.

Ngày 9/3, nguồn ảnh Backgrid đăng loạt khoảnh khắc trong chuyến nghỉ dưỡng ở Hawaii, Mỹ cùng gia đình của Jane Seymour - ngôi sao phim điện ảnh nổi danh hồi thập niên 1970.

Minh tinh Live and Let Die diện bộ swimsuit màu xanh lam có chi tiết cạp cao. Vóc dáng ở tuổi 70 của bà khiến dân mạng trầm trồ. Nhiều nhận xét cho rằng dù tuổi đã cao, Seymour vẫn có thân hình khỏe khoắn.

Vóc dáng khỏe khoắn đáng ngưỡng mộ của Jane Seymour ở tuổi 70. Ảnh: BackGrid.

"Bà ấy quá trẻ so với tuổi thật. Nhìn ảnh, tôi cứ nghĩ Seymour chỉ mới hơn 50 tuổi", "Kinh ngạc! Trông Seymour đẹp và trẻ trung hơn nhiều phụ nữ ở thế hệ mình", "Tôi nhỏ hơn Seymour 20 tuổi và ước mình sẽ đẹp như vậy ở tuổi của bà ấy"... là một số bình luận của độc giả.

Theo Daily Mail, để duy trì thanh xuân, Seymour đã tập pilates, chỉ ăn một bữa trong ngày và thưởng thức rượu với chocolate đen. Minh tinh khẳng định bà không bao giờ ăn kiêng và vẫn giữ được cân nặng từ năm 17 tuổi đến nay.

"Tôi thường xuyên đi bộ, tập pilates, cố gắng ăn uống lành mạnh, nhưng không tránh những thực phẩm gây béo. Mọi thứ nên ăn ở mức độ vừa phải là tốt nhất", Seymour kể. Bà tâm sự đôi khi bản thân lo vận động cơ thể, chơi đùa cùng các cháu đến nỗi quên ăn trưa.

Nhan sắc thời trẻ gây thổn thức của minh tinh Jane Seymour.

Jane Seymour sinh năm 1951, là diễn viên người Mỹ gốc Anh đóng vai "Bond girl" trong phim Live and Let Die (1973). Tác phẩm đã đưa tên tuổi của bà nổi tiếng khắp thế giới.

Ngoài ra, bà cũng tạo dấu ấn ở các phim East of Eden, Somewhere in Time, The Scarlet Pimpernel, Onassis: The Richest Man in the World, War and Remembrance, La Révolution française, Rendezvous Eltham, Wedding Crashers... Trong sự nghiệp, nữ diễn viên từng giành hai giải Quả cầu vàng và một giải Emmy.

Dù đã 70 tuổi, Seymour vẫn hoạt động năng nổ. Bà đang tham gia bốn dự án phim điện ảnh và truyền hình.