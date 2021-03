Bí quyết giữ dáng của Amanda Holden ở tuổi 50

Giám khảo Britain's Got Talent duy trì vóc dáng quyến rũ, làn da nâu khỏe khoắn nhờ chăm tập yoga và chạy bộ.

Ngôi sao Amanda Holden đánh dấu tuổi 50 bằng khoảnh khắc khoe dáng quyến rũ trong trang phục gợi cảm hôm 7/3. Theo The Sun, bức ảnh nằm trong chiến dịch mới của một thương hiệu nội y.

Trước nay, giám khảo Britain's Got Talent không ngại phô hình thể bằng phong cách táo bạo. Dù Holden từng nhiều lần bị chỉ trích phản cảm, không thể phủ nhận cô có số đo ba vòng chuẩn, làn da khỏe mạnh như những đàn em trẻ hơn.

Amanda Holden tự tin với vóc dáng gợi cảm. Ảnh: The Sun.

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, cô phát biểu với The Sun: "Tôi chạy bộ, tập yoga mỗi ngày. Mỗi tối, tôi sẽ uống một vài ly nước hoa hồng để bổ sung dưỡng chất. Đây chính là cách tôi giúp cơ thể thư giãn sau một ngày dài".

"Tôi biết ơn cơ thể của mình sau những gì nó đã trải qua. Tôi bắt đầu tập yoga do sau khi sinh Hollie, tôi phải thở máy và gặp nhiều vấn đề về phổi. Loại hình kundalini yoga giúp tập trung hoạt động hơi thở, nên tôi đã tập môn này để xây dựng sức mạnh từ bên trong", Holden nói thêm.

Amanda Holden cho rằng sẽ rất khó chịu nếu cơ thể không vận động. Tuy nhiên, thay vì tập gym, cô dành nhiều thời gian cho yoga, chạy bộ mỗi tuần cùng con gái.

Về chế độ ăn uống, Holden không kiêng cữ khắt khe để giảm cân hay siết cơ. Cô thoải mái ăn món yêu thích, nhưng hạn chế nạp thêm năng lượng sau 6h tối. Bên cạnh đó, người đẹp nước Anh uống rất nhiều nước, đặc biệt là nước dừa, để giữ làn da căng bóng.

Trong quá khứ, Holden từng thừa nhận sử dụng botox để làm chậm quá trình lão hóa. Song, cô không phẫu thuật thẩm mỹ điểm nào trên gương mặt.

Ở tuổi 50, nữ diễn viên kiêm ca sĩ cho biết mình vẫn còn rất sung sức, yêu nghệ thuật và chưa có dấu hiệu phai nhạt.

Nữ diễn viên nổi tiếng với phong cách hở bạo trên ghế nóng chương trình Tìm kiếm tài năng nước Anh. Ảnh: Hello Magazine.

Amanda Holden sinh năm 1971, là MC, diễn viên và ca sĩ người Anh. Cô là giám khảo xuyên suốt của Britain's Got Talent kể từ khi chương trình lên sóng năm 2007.

Về sự nghiệp diễn xuất, Holden nổi tiếng với vai Sarah Trevanion trong series truyền hình Wild at Heart (2006-2008) và vai chính ở vở kịch Thoroughly Modern Millie. Gần đây, cô xuất hiện trong một số chương trình truyền hình khác như Superstar, This Morning và Give a Pet a Home.