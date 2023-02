Bí quyết giành học bổng tiến sĩ tại Australia của cựu thủ khoa ĐH FPT

Học bổng 100% vào ĐH FPT là nền tảng giúp Quan Kiến Minh nỗ lực học tập, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành An toàn thông tin, từ đó giành tiếp học bổng tiến sĩ tại Australia.

Suốt 3 năm THPT, Quan Kiến Minh đều có điểm tổng kết trung bình cao nhất trường. Ngoài ra, anh còn giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi như huy chương đồng Tin học Olympic 30/4 năm 2014, huy chương đồng Tin học và Toán học Olympic 30/4 năm 2015, giải ba cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp thành phố, danh hiệu “Học sinh 3 tích cực”.

Xét tuyển vào ĐH, điểm trung bình tổ hợp 3 môn khối A của Minh đạt 9,7 và được ĐH FPT trao học bổng đầu vào 100%. Mức học bổng này giúp anh không cần lo lắng về tài chính, lại được khích lệ về mặt tinh thần, có động lực và thời gian tập trung học tập, tham gia các hoạt động phong trào.

Minh chọn theo học chuyên ngành An toàn thông tin. Với thế mạnh ở môn Tin học và khối tự nhiên, Minh không gặp nhiều khó khăn trong việc bắt nhịp chương trình. Anh còn thường xuyên tham gia các cuộc thi lập trình dành cho sinh viên và đạt giải tại cuộc thi ACM/ICPC, Best Developer in Vietnam 2019.

Quan Kiến Minh hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Khoa học máy tính (Computer Science) tại ĐH Deakin (Australia) với học bổng toàn phần.

Cái khó duy nhất của Minh khi đó nằm ở tiếng Anh. “Mình từng là cậu học trò nhút nhát trong giao tiếp tiếng Anh”, Minh kể. Vào ĐH FPT, học bằng giáo trình nước ngoài, tham gia các cuộc thi, được khuyến khích giao tiếp và học bằng tiếng Anh, Minh có động lực lẫn cơ hội cải thiện kỹ năng này. Anh còn tham gia các chương trình trao đổi sinh viên ra nước ngoài do ĐH FPT tổ chức.

Đặc biệt, việc đi thực tập từ năm thứ 3 được Minh coi là bước ngoặt. “Mình thực tập tại Công ty Robert Bosch Vietnam và trở thành nhân viên chính thức sau 6 tháng”, Minh kể. Giá trị lớn nhất anh nhận lại từ việc này là khoảng thời gian thực hành kiến thức chuyên môn, cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, tham gia các dự án R&D (nghiên cứu - phát triển) và tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

“Quay lại giảng đường, mình có thể cải thiện những kiến thức, kỹ năng còn thiếu và có định hướng rõ ràng hơn về công việc sau khi ra trường”, Minh chia sẻ.

Tốt nghiệp ĐH FPT, anh không chỉ trở thành thủ khoa đầu ra chuyên ngành An toàn thông tin, mà còn được vinh danh sinh viên hoạt động phong trào sôi nổi.

Quan Kiến Minh hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Khoa học máy tính (Computer Science) tại ĐH Deakin (Australia). Minh theo học chương trình này với học bổng toàn phần trong 4 năm và được hỗ trợ thêm sinh hoạt phí hàng tháng suốt thời gian học tập. Đặc biệt, dù chưa qua bậc học thạc sĩ, Minh vẫn được ĐH Deakin đặc cách cấp học bổng.

Từng được học bổng 100% vào ĐH FPT, có kinh nghiệm về nghiên cứu và phát triển trong quá trình thực tập và làm việc tại doanh nghiệp có lẽ là những điểm cộng của Minh. Do đó, sau khi trao đổi với các giáo sư của ĐH Deakin về định hướng nghiên cứu của bản thân cùng những dự án từng tham gia khi còn là sinh viên, anh được chấp thuận cấp học bổng toàn phần.

Theo Minh, học bổng vào đại học hay các bậc cao hơn đều tạo nền tảng tốt để người học an tâm về mặt tài chính, tập trung cho những mục tiêu chính. Theo anh, giành học bổng không khó, bởi: “Học bổng chưa chắc trao cho người giỏi nhất mà thường dành cho người phù hợp nhất, nên các bạn đừng quá nặng nề việc mình có phải ứng viên xuất sắc nhất hay không”.

“Thay vào đó, hãy hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và rèn luyện cách trình bày những thế mạnh của mình thật mạch lạc, liên kết với yêu cầu đặt ra của chương trình học, khéo léo trong việc khoe thành tích”, Minh tiết lộ bí quyết cho các học sinh đang dự định nộp hồ sơ học bổng vào ĐH FPT.