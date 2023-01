Bí quyết duy trì vóc dáng cân đối của Seolhyun

Trong buổi phỏng vấn với Harper's Bazaar Korea ngày 29/1, nữ ca sĩ Seolhyun tiết lộ bí quyết quản lý vóc dáng. Cô cho biết bản thân thường xuyên đạp xe để giảm cân, song có thể bị mệt mỏi nếu tập quá lâu.

“Bài tập này được biết tới với tên gọi ‘nấc thang lên thiên đường’ nhưng đối với tôi, nó là ‘nấc thang xuống địa ngục’. Tim tôi như muốn vỡ tung và cơ thể dính đầy mồ hôi sau khi đạp xe. Thậm chí, nếu đạp xe quá lâu, tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi”, thành viên nhóm AOA chia sẻ.

Song song việc đạp xe, Seolhyun duy trì thói quen tập thể dục để có thân hình cân đối. Cô nói: “Tôi đã tập cùng huấn luyện viên cá nhân được 5 năm. Tôi tập luyện đều đặn trừ khi quay phim”. Nữ ca sĩ cũng cho biết trước mỗi buổi chụp hình, cô thường chỉ ăn khoai lang, ức gà và trứng.

Seolhyun nói: “Khi còn trẻ, dù có ăn bao nhiêu mì và tokbokki đi chăng nữa, tôi vẫn không tăng cân. Thế nhưng bây giờ tôi rất dễ tăng cân. Vì vậy, khi phải chụp ảnh tạp chí, tôi chủ yếu ăn khoai lang, ức gà và trứng”. Bên cạnh đó, cô khuyến khích người xem uống đủ nước để giảm sưng tấy và hạn chế rượu bia.

“Chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng nhất. Bạn sẽ không thể có cơ bụng nếu uống nhiều rượu bia vì lớp mỡ bên ngoài che lấp cơ bắp. Do vậy, mọi người cần điều chỉnh chế độ ăn của mình”, nữ thần tượng trả lời trong buổi phỏng vấn.

Theo Seolhyun, giày thể thao cũng là một món đồ đáng để đầu tư khi tập luyện. Thành viên nhóm AOA chia sẻ: “Tôi không quá chú trọng đến trang phục thể thao. Khi tập thể dục, tôi chỉ mặc quần áo thể dục bình thường. Đối với tôi, một đôi giày tốt quan trọng hơn nhiều. Thời gian gần đây, tôi mua một đôi giày leo núi rất đắt tiền”.

Seolhyun sinh năm 1995 và là thành viên nổi tiếng nhất nhóm nhạc AOA. Nữ ca sĩ sở hữu gương mặt đẹp, chiều cao lý tưởng cùng thân hình săn chắc. Seolhyun chia sẻ cô nặng tới 60 kg vào thời điểm ra mắt. Để theo đuổi sự nghiệp ca hát, nữ thần tượng phải lên kế hoạch giảm cân nghiêm ngặt.

Nhờ vẻ ngoài gợi cảm và số đo ba vòng đạt chuẩn, cô nhận không ít hợp đồng quảng cáo. Thậm chí, Seolhyun được khán giả ưu ái gọi là "biểu tượng sắc đẹp" của Hàn Quốc.

