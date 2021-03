Bí quyết đơn giản tạo thần thái cho hội con gái

Ai cũng nghĩ 8/3 là ngày con gái hưởng trọn "spotlight". Tuy nhiên dù cả năm chỉ có một ngày Quốc tế Phụ nữ, con gái vẫn còn 364 ngày để tỏa sáng theo cách riêng.

William Shakespeare từng viết: “All the world’s a stage, and all the men and women merely players” (Tạm dịch “Cuộc đời là một sàn diễn và tất cả chúng ta đều là những diễn viên”). Giữa thế giới rộng lớn với hơn 8 tỷ người - 8 tỷ vai diễn khác nhau, những cô gái hiện đại luôn biết cách chiếm “spotlight”.

Dù là một nghệ sĩ, một biểu tượng thời trang hay chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, dù đang biểu diễn trước cả trăm khán giả, hay đơn giản chỉ dạo bước một mình trên hè phố, vai diễn trên sàn diễn cuộc đời của các cô gái ấy cũng không hề mờ nhạt. Tất cả là nhờ mỗi người đều có thần thái riêng, đầy cuốn hút và khác biệt.

Là con gái hiện đại thì phải luôn thần thái. Ảnh: Jasmin Chew/Unplash.

Bí quyết làm nên thần thái thực ra rất đơn giản, có thể nói là không có bí quyết nào. Chẳng cần ồn ào náo nhiệt, vì thần thái con gái không đến từ những điều hào nhoáng bên ngoài, hay những thành tựu có thể cân đo đong đếm.

Con gái tỏa sáng nhất khi tự tin là chính mình, được sống với điều mình tin yêu, theo đuổi. Khi đó, việc sải bước trên sàn diễn hay giữa chốn chợ đông cũng chẳng khác biệt nhiều, con gái vẫn tỏa ra thần thái rực rỡ.

Ai bảo con gái chỉ tỏa sáng trên sân khấu? Các nàng có thể toả sáng ngay cả khi đang… đi chợ. Ảnh chụp màn hình.

Dịp 8/3 này, Diana góp phần tôn vinh thần thái của một nửa thế giới với thông điệp “Là con gái, phải thần thái”. Hô biến điều bình thường trở nên tỏa sáng, dường như mọi khoảnh khắc thường ngày trong cuộc sống của những cô gái Diana đều diễn ra dưới “spotlight”.

Đó là cô người mẫu chân mang giày cao gót, tay xách làn đi chợ mà như sải bước trên sàn runway. Đó là cô gái nghệ sĩ tài năng, không chỉ làm chủ sân khấu mà còn chủ động cả trong buổi hẹn hò thường nhật. Đó còn là là cô nàng vũ công nhiệt huyết, biến tấu nên vũ đạo quyến rũ cả khi đang quét nhà.

Qua đó, Diana muốn nhắn nhủ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần tự tin, dám thể hiển bản lĩnh, con gái hiện đại đều tỏa sáng và phô diễn thần thái của mình theo cách rất riêng.

Với tuyên ngôn “Là con gái phải thần thái”, đoạn phim không chỉ mong muốn truyền cảm hứng để các bạn gái luôn tỏa sáng trong cuộc sống, mà còn góp phần tôn vinh, khích lệ các bạn sống trọn vẹn với chính bản thân mình mỗi ngày.

Hơn ai hết, Diana hiểu rằng con gái vốn có nhiều điểm khác biệt và trở ngại so với “cánh mày râu”. Chính những vấn đề về mặt sinh lý trong quá trình phát triển thể chất đôi khi trở thành gánh nặng tinh thần, khiến các bạn đánh mất tự tin và không thể sống trọn vẹn với chính mình.

Thông qua đoạn phim ngắn, Diana khẳng định đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn nữ Việt Nam trên hành trình chăm sóc bản thân, trân trọng những giá trị mình sẵn có, để từ đó tự tin tỏa sáng và giành lấy "spotlight" của đời mình.