Bí quyết để Jennifer Lopez có đôi chân quyến rũ

Ngoài 50 tuổi, Jennifer Lopez vẫn duy trì thân hình săn chắc và tràn đầy năng lượng. Cô nổi tiếng với lối sống ưa vận động, chăm tập thể thao. Gần đây, ca sĩ bản hit On The Floor có mặt tại CH Dominican để quay bộ phim mới, theo Hello. Trong ảnh, Lopez nằm thư giãn trên chiếc giường cùng bộ trang phục mặc nhà. Cô khoe khéo đôi chân nuột nà, săn chắc.