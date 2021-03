Bí quyết để có da đẹp trong mùa nóng

Sử dụng vitamin C: Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, tốt cho sức khỏe tổng thể và làn da. Dưỡng chất này hữu ích quanh năm, nhưng đặc biệt quan trọng vào mùa hè. Vitamin C giúp ngăn ngừa chứng tăng sắc tố, giảm thâm do mụn. Nó còn cải thiện sự xuất hiện của nếp nhăn, thúc đẩy sản xuất collagen. Ảnh: Life with Style.