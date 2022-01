Bí quyết có thân hình cân đối như Chris Evans

Chris Evans tăng cường bài tập phần thân dưới để ngoại hình cân đối hơn. Trong quá khứ, anh chỉ tập trung vào thân trên.

Theo Insider, trong cuốn sách Intelligent Fitness: The Smart Way to Reboot Your Body and Get In Shape mới phát hành, huấn luyện viên Simon Waterson kể lại quá trình giúp Chris Evans sở hữu thân hình cân đối khi đóng vai Đội trưởng Mỹ/Steve Rogers từ năm 2010.

"Trước thời điểm gia nhập Marvel, Chris có thân hình của một nam sinh đại học - cơ bắp ở ngực, tay to nhưng chân bé trông thiếu cân đối. Anh ấy cũng chia sẻ với tôi điều này và thừa nhận những bài tập bản thân áp dụng chỉ tập trung vào tay, ngực, cơ bụng, chỉ có thế", Waterson nói.

Cách tập đó khiến Evans đau cột sống, tăng nguy cơ chấn thương. Do vậy, Waterson đã giúp tài tử nắm vững thói quen tập luyện để xây dựng sức mạnh cho nhóm cơ chưa phát triển - đặc biệt bài tập chân và mông cường độ cao - để có vóc dáng hài hòa và cải thiện khả năng vận động trong cảnh hành động.

Từ năm 2010 đến khi kết thúc vai diễn ăn khách vào năm 2019 với Avengers: Endgame, Evans cũng chỉ tuân thủ chế độ tập của Waterson.

Chris Evans trong phim Captain America: The First Avenger năm 2011. Ảnh: Marvel.

Theo chia sẻ, Evans thường tập 2 tiếng/ngày, mỗi tuần duy trì 4 đến 5 buổi, tập trung vào tạ và thể dục dụng cụ. Hai động tác quan trọng nhất giúp tài tử phát triển phần thân dưới là squat và deadlifts.

"Đội trưởng Mỹ" đã tập barbell squat, squat box jump, bài tập kettlebell swing, kettlebell sumo pull... Những bài này có tác động hiệu quả vào cơ chân và cơ xô. Trong thời gian ngắn, Evans từ 77 kg tăng hơn 88 kg, cơ bắp vạm vỡ, cân đối. Đến Captain America: Civil War (2016), tỷ lệ mỡ trong cơ thể anh đã giảm xuống còn 8%.

Bên cạnh tập luyện thì khẩu phần ăn cũng rất quan trọng. Evans tuân thủ chế độ ăn giàu đạm để tăng ít nhất 13 kg cơ bắp. Sau khi khởi động ngày mới bằng các loại trái cây, hạnh nhân, protein lắc, hạt óc chó... tài tử sẽ dùng salad gà với cơm gạo lứt nâu Basmati, các bữa ăn tiếp theo có nhiều thịt bò, gà, nhiều rau xanh.