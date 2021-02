Bí quyết có làn da không mụn của sao Hollywood gốc Việt

Lana Condor có nhiều cách chăm sóc dễ thực hiện, giúp duy trì làn da căng bóng.

Năm ngoái, sao nữ Hollywood gốc Việt - Lana Condor - trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của hãng mỹ phẩm Neutrogena, theo Pop Sugar.

Nữ diễn viên nói rằng bản thân có nhiều thời gian chăm sóc da khi tuân thủ giãn cách xã hội phòng dịch bệnh. Thời gian gần đây, cô chia sẻ một số bí quyết có làn da sáng mịn, rạng rỡ trong video phỏng vấn của Vogue.

Làm sạch da kỹ lưỡng

Từng là vũ công và lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, Lana Condor trang điểm rất thường xuyên.

"Tôi luôn mang lớp make up để biểu diễn trên sân khấu", người đẹp cho biết.

Lana Condor có làn da tươi tắn, rạng rỡ nhờ chăm dưỡng da. Ảnh: @lanacondor.

Mẹ Lana nói với cô tầm quan trọng của việc tẩy trang. Cô thường dùng khăn giấy tẩy trang để loại bỏ lớp make up trước khi chuyển đến các bước dưỡng da tiếp theo.

Người đẹp sinh năm 1997 sử dụng sản phẩm tẩy trang dịu nhẹ nhằm bảo vệ những sợi lông mi mỏng manh.

Lana Condor đề cao bước làm sạch vì làn da của cô dễ bị sần sùi, xỉn màu do phải trang điểm mỗi ngày.

Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, mọi người dễ có tâm trạng mệt mỏi, lười biếng tẩy trang và dưỡng da.

Suốt cả ngày, làn da phải tiếp xúc với bụi bẩn, chất độc hại từ môi trường. Ngoài ra, bã nhờn, da chết, cặn mỹ phẩm cũng ở lại trên da nếu không được loại bỏ.

Không làm sạch da kỹ lưỡng, đặc biệt vào buổi tối, có thể khiến làn da gặp phải nhiều vấn đề không mong muốn. Bạn có thể bị tắc nghẽn lỗ chân lông, mụn trứng cá, kích ứng và lão hóa sớm là nếu không tẩy trang, rửa mặt trước lúc ngủ.

Để hỗ trợ làm sạch sâu, đặc biệt sau những chuyến bay, Lana Condor sử dụng mặt nạ miếng sủi bọt. Cô massage da mặt với mặt nạ nhằm kích hoạt các thành phần phát huy tác dụng dưỡng da.

"Nếu thấy ánh sáng, bạn nên thoa kem chống nắng"

Mẹ của Lana Condor rất chăm dùng kem chống nắng sau khi bị ung thư da. Nữ diễn viên học được điều này từ mẹ mình.

Cô cho biết: "Hãy sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, ngay cả khi bạn không ra ngoài".

Có mẹ bị ung thư da, Lana Condor rất quan tâm đến việc sử dụng kem chống nắng. Ảnh: @lanacondor.

Tia UV từ mặt trời gây nên nhiều tổn thương nghiêm trọng cho sức khỏe và làn da. Tia UVB gây bỏng nắng, mẩn đỏ hay nóng rát. Trong khi đó, tia UVA lặng lẽ gây thiệt hại cho da. Nó có thể đi xuyên qua thủy tinh, cửa kính, thậm chí lớp hạ bì để phá hủy cấu trúc collagen.

Các tổn thương sẽ tích lũy theo thời gian. Sau đó, chúng biểu hiện thành tàn nhang, đốm nâu, da chảy xệ, nếp nhăn… và khó chữa lành hoàn toàn.

Ngoài chống nắng và bảo vệ da, Lana Condor còn quan tâm đến vấn đề trị mụn.

Dịch bệnh bùng phát gián tiếp tạo nên tình trạng "maskne" - da bị mụn do đeo khẩu trang. Để khắc phục những nốt mụn và cung cấp độ ẩm cho da, giải pháp của nữ diễn viên gốc Việt là đắp mặt nạ miếng.

Bên cạnh sữa rửa mặt hay kem dưỡng ẩm, mặt nạ miếng chứa công thức phù hợp với từng mục đích chăm sóc da, bao gồm trị mụn. Một số thành phần thường gặp trong mặt nạ giúp giảm mụn: Salicylic acid (kháng khuẩn, loại bỏ tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông), hoa cúc, rau má, lô hội và cam thảo (làm dịu), panthenol (phục hồi thương tổn)…

Lana Condor uống nhiều nước nhằm giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả. Thói quen này tăng cường quá trình hydrat hóa của da. Từ đó, góp phần giảm hiện tượng tiết dầu quá mức và nổi mụn.

Duy trì tâm trạng vui vẻ

Theo Lana Condor, làn da khỏe mạnh bắt nguồn từ tâm trí khỏe mạnh. Cô giải thích: "Những gì bên trong đầu tác động đến làn da bạn. Chúng ảnh hưởng đến độ sáng, dù bạn có căng thẳng hay không".

Vào thời gian cách ly, nữ diễn viên duy trì tinh thần vui vẻ, lạc quan. Cô cho rằng đây là điều tuyệt vời nhất mình học được trong mùa dịch.

Sao nữ gốc Việt cho rằng làn da sẽ phản chiếu tình trạng tinh thần và cảm xúc. Ảnh: @lanacondor.

Ở nhà suốt nhiều tháng có thể khiến nhiều người bị căng thẳng. Sự chán nản, lo âu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến diện mạo của bạn.

Healthline cho biết khi căng thẳng, cơ thể sẽ sản xuất ra nhiều hormone cortisol.

Cortisol góp phần kích thích tiết dầu từ các tuyến bã nhờn. Việc sản xuất quá nhiều dầu dễ gây tắc nghẽn lỗ chân lông và nổi mụn trứng cá.

Căng thẳng còn ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ. Thiếu ngủ do stress làm tăng các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, giảm độ đàn hồi và da không đều màu.

Sự suy giảm khả năng đàn hồi góp phần hình thành bọng mắt.

Lana Condor (tên khai sinh Trần Đồng Lan) là diễn viên, vũ công Hollywood. Cô mang trong mình dòng máu 100% Việt Nam. Người đẹp sinh năm 1997 sống những ngày tháng đầu đời tại một trại trẻ mồ côi ở Cần Thơ. Cô được cha mẹ người Mỹ nhận nuôi, sau đó đổi tên.

Nữ diễn viên xuất hiện lần đầu với vai Jubilee trong bộ phim X-Men Apocalypse (2016). Ngoài ra, cô còn thể hiện vai diễn gây ấn tượng Lara Jean Covey trong series phim To All the Boys I Loved Before vào năm 2018.