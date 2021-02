Bí quyết có làn da đẹp từ trong ra ngoài

1. Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa: Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó cần thiết để duy trì hệ thống miễn dịch ổn định, đồng thời mang đến làn tươi trẻ, rạng rỡ. Bên cạnh cam, bạn cũng có thể nhận được lượng vitamin C dồi dào từ quả việt quất, đu đủ, dâu tây, kiwi. Bên cạnh đó, đừng quên dung nạp thực phẩm giàu omega-3, vitamin E như quả bơ, hạt óc chó, dầu olive… Omega-3 giúp da ít phản ứng với tia UV. Trong khi đó, vitamin E bảo vệ da khỏi chứng viêm và các gốc tự do gây hại. Ảnh: GoodFon.