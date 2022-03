Bí quyết chống lão hóa của diễn viên Hàn

Dành nhiều thời gian để trang điểm, các người đẹp xứ kim chi luôn có cách chăm sóc da riêng nhằm giữ vẻ trẻ trung.

Một số nữ diễn viên đảm nhận vai học sinh trong khi tuổi thật của họ lớn hơn nhiều so với nhân vật. Dù vậy, họ vẫn không tạo ra sự chênh lệch về tuổi tác. Kim Tae Ri trong Twenty Five Twenty One hay Kim Go Eun là ví dụ điển hình.

Trong phim, họ trang điểm nhẹ, hầu như chỉ dùng lớp kem lót mỏng kết hợp với che khuyết điểm. Người hâm mộ thắc mắc cách các nữ diễn viên xứ kim chi chăm da khi phần lớn thời gian của họ gắn liền với lớp trang điểm.

Kim Go Eun thoa dầu tự nhiên

Trả lời qua tạp chí InStyle, Kim Go Eun chia sẻ rằng cô uống hai lít nước mỗi ngày. Bên cạnh đó, cô cũng uống cùng trà lúa mạch để thay đổi khẩu vị, thanh lọc cơ thể. Nữ diễn viên chú trọng dưỡng ẩm cả trong lẫn ngoài để đối phó với khí hậu hanh khô ở xứ kim chi.

Kim Go Eun thường mang theo xịt khoáng. Ảnh: Seoulfacialskincare.

Trong túi xách, cô thường để chai xịt khoáng nhỏ để đảm bảo cung cấp độ ẩm mọi lúc cho da. Vào ban đêm, cô thường thoa các loại dầu tự nhiên lên mặt để sẵn sàng trang điểm cho ngày hôm sau. Cách này được nhiều diễn viên trên thế giới áp dụng vì đắp mặt nạ trước khi trang điểm giúp da căng mịn, phấn nền dễ tệp hơn.

Tuy nhiên, khi thoa dầu, bạn phải đảm bảo rửa sạch trước khi trang điểm vì nó dễ còn sót lại trong lỗ chân lông, gây bí tắc, nổi mụn.

Kim Tae Ri rửa mặt bằng khăn nóng

Là một diễn viên, trang điểm đậm trong thời gian dài là điều không thể tránh khỏi. Việc sử dụng mỹ phẩm trong thời gian dài sẽ khiến da bị tổn thương. Hiểu được điều này nên cô ít khi trang điểm, chỉ sử dụng kem lót bóng để làm sáng da sau những ngày quay bận rộn. Thói quen này giúp giảm bớt “gánh nặng” cho da.

Kim Tae Ri thường đắp khăn nóng lên da từ 3 đến 5 phút trước khi rửa mặt. Quá trình xông hơi thủ công này góp phần làm nở lỗ chân lông. Sau đó, cô sử dụng sữa rửa mặt để massage theo chuyển động tròn. Kết hợp hai bước này giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và làm sạch da hơn.

Các diễn viên Hàn Quốc thường có thói quen rửa mặt bằng khăn nóng. Ảnh: Ettoday.

Thay vì sử dụng các sản phẩm chuyên thải độc tố cho da, nữ diễn viên họ Kim lại chọn cách chơi thể thao để toát mồ hôi.Bụi bẩn và dầu thừa trong lỗ chân lông cũng sẽ được thải ra ngoài theo đường mồ hôi. Đây là cách thải độc tự nhiên nhất.

Để nhập tâm vào nhân vật, cô phải học môn đấu kiếm và trót yêu thích nó. Đấu kiếm giúp rèn luyện phản xạ và phối hợp. Việc liên tục vung kiếm khiến cơ thể nhanh toát mồ hôi và giúp cải thiện vóc dáng cho bạn.

Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên tập pilates. Các bài tập này có tác động mạnh lên toàn bộ nhóm cơ trên cơ thể nên mang lại hiệu quả giảm cân toàn thân cao. Luyện tập kiên trì phương pháp này sẽ giúp bạn có thân hình săn chắc, không mỡ thừa.

Ngoài ra, Kim Tae Ri cũng cố gắng duy trì tâm trạng tốt và giảm áp lực để có làn da trẻ. Căng thẳng khiến cơ thể giải phóng nhiều nội tiết tố androgen và cortisol từ tuyến thượng thận, từ đó làm tăng tiết dầu trên da, dẫn đến mụn.

Yoo In Na thích ăn bắp cải

Yoo In Na chia sẻ về việc uống nước: “Các cơ quan nội tạng của bạn cần phải khỏe mạnh thì da mới đẹp lên được. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ uống nhiều nước trong hai đến ba ngày là làn da đã thay đổi rõ rệt”.

Yoo In Na thích ăn bắp cải vì chứa nhiều chất chống oxy hóa. Ảnh: Vivawoman.

Ăn uống đúng cách, điều độ cũng là một bí quyết giúp làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa lão hóa. Nhiều phụ nữ Hàn Quốc thường ăn thực phẩm lên men như kim chi và củ cải muối.

Thực tế, những thực phẩm này không chỉ giàu vi khuẩn axit lactic, chúng còn có thể thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa mụn trứng cá. Những người có đường ruột hoạt động tốt sẽ sở hữu làn da rạng rỡ và đàn hồi từ trong ra ngoài, theo Ettoday.

Nữ diễn viên hiếm khi ăn cơm trắng. Thay vào đó, cô thích ăn bắp cải. Loại rau này chứa indole-3-carbinol, là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp loại bỏ độc tố, làm sáng da, cải thiện sắc tố sạm đen.