Bí quyết chăm sóc sức khỏe trái tim từ bữa cơm nhà của sao Việt

Tỏa sáng trên màn ảnh, đảm đang và luôn chăm sóc gia đình ngoài đời thực là điểm chung của nhiều nữ nghệ sĩ Việt. Đặc biệt, bảo vệ sức khỏe tim mạch là mối quan tâm hàng đầu.

Với thiên chức chăm lo sức khỏe gia đình, phụ nữ ngày nay vận dụng những kiến thức khoa học, hiểu biết về sức khỏe, dinh dưỡng để chủ động bảo vệ người thân qua từng bữa ăn hàng ngày.

Sức khỏe tim mạch - mối quan tâm của nhiều nghệ sĩ

Diễn viên Bảo Thanh chia sẻ: “Như bao người mẹ, người vợ khác, tôi chỉ mong ước những người thân yêu luôn vui khỏe. Vậy nên dù thường xuyên đi quay đi diễn, tôi luôn giữ thói quen kỹ càng trong những lựa chọn liên quan đến ăn uống, dinh dưỡng của gia đình”.

Bảo Thanh chọn nấu ăn như một cách thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe gia đình.

Cùng chung cảm nhận, MC Thúy Hạnh ví vào bếp là “nghệ thuật chăm sóc sức khỏe tại gia”. Để tự tin hơn trong việc chăm sóc sức khỏe tim mạch cho cả nhà, cô thường cập nhật thông tin dinh dưỡng, khoa học và chỉ chọn các sản phẩm có thương hiệu, được các chuyên gia, hiệp hội uy tín như Hội Tim mạch học Việt Nam khuyên dùng.

Năm 2020, theo Hội Tim mạch học Việt Nam, khoảng 25% dân số mắc bệnh tim mạch và tăng huyết áp. Trong đó, tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành chiếm tới 47,3%.

TS.BS Phạm Trần Linh thuộc Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết: “Ngày nay, bệnh tim mạch không còn là căn bệnh chủ yếu gặp ở người già, người cao tuổi. Lối sống hiện đại tích cực nhưng kèm theo đó là những mặt trái, dẫn đến bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa. Trong đó, thói quen sử dụng thực phẩm chế biến sẵn chứa chất béo no không có lợi cho sức khỏe”.

Điểm chung trong gian bếp của hội “bà mẹ uy tín màn ảnh Việt”

Theo các chuyên gia y tế - dinh dưỡng, bên cạnh việc thay đổi nếp sống lành mạnh, tinh thần tích cực, sức khỏe có thể được cải thiện qua chế độ dinh dưỡng đủ và đúng. Nhiều phụ nữ như NSƯT Chiều Xuân, Bảo Thanh hay Thúy Hạnh chủ động điều chỉnh thói quen lựa chọn thực phẩm, nguyên liệu tốt cho tim để làm phong phú mâm cơm mỗi ngày.

NSƯT Chiều Xuân tự tin vào bếp nấu món đậu hũ sốt cà với dầu đậu nành Simply.

NSƯT Chiều Xuân mách nhỏ: “Lo cho sức khỏe tim mạch, tôi thường xuyên tin dùng các sản phẩm từ đậu nành để chăm sóc trái tim gia đình, vì đậu nành có nhiều dưỡng chất tốt cho tim như omega 3,6,9; phytosterols và nhiều khoáng chất quan trọng khác. Đương nhiên, thực đơn tốt cho tim không thể thiếu loại dầu đậu nành được tôi ưu ái là dầu đậu nành Simply. Không những không chứa cholesterol, dầu đậu nành Simply nguyên chất còn giữ được 100% dưỡng chất tốt cho tim từ hạt đậu nành”.

Còn với người trẻ như Bảo Thanh, chọn lọc những nguồn thực phẩm tốt cho tim là cách thể hiện vai trò chăm sóc sức khỏe gia đình. Nữ diễn viên Về nhà đi con tâm đắc câu nói “You are what you eat” (bạn khỏe mạnh như thế nào tùy thuộc cách ăn uống - tạm dịch). Cô chủ động tăng cường rau xanh, sữa hạt, tin dùng dầu đậu nành để an tâm khi nấu nướng.

“Vui nhất là khi cùng những người yêu thương xây dựng thói quen tích cực mỗi ngày, giữ cho gia đình luôn vui khỏe. Vì vậy, nhà tôi thường sử dụng dầu đậu nành Simply vì chứa nhiều dưỡng chất tự nhiên tốt cho tim”, nữ diễn viên chia sẻ, đồng thời chúc mừng Simply vừa đạt danh hiệu “Nhãn hiệu dầu đậu nành được chọn mua nhiều nhất 10 năm liên tiếp” theo kết quả nghiên cứu thị trường của Kantar Việt Nam tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và nông thôn Việt Nam từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2021.

Bảo Thanh hài lòng vì đã chọn đúng món quà sức khỏe cho trái tim.

Không hẹn mà gặp, MC Thúy Hạnh cũng chia sẻ niềm tin yêu với dầu đậu nành Simply: “Gia đình tôi thường chọn các sản phẩm có thương hiệu, tốt cho sức khỏe và được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Đơn giản như dầu ăn, từ khi thử dầu đậu nành Simply là cứ thế yên tâm sử dụng mãi. Tôi còn giới thiệu Simply cho bạn bè vì niềm tin vào chất lượng sản phẩm và thông điệp yêu thương trái tim”.

Những “tim yêu” từ gia đình Thúy Hạnh thay lời chúc mừng cho Simply.

Hơn 20 năm qua, Simply gắn bó cùng người Việt, giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe tim mạch. Năm 2022, Simply được bình chọn là “Nhãn hiệu dầu đậu nành được chọn mua nhiều nhất 10 năm liên tiếp” như sự khẳng định niềm tin yêu của hàng triệu gia đình Việt vì sứ mệnh “cho một trái tim khỏe” bấy lâu thương hiệu gìn giữ.