Bị phạt tù vì tung tin 'người đàn ông tự thiêu' trong dịch Covid-19

Phan Hữu Điệp Anh đã đăng hình lên mạng xã hội, tung tin giả với nội dung "người trong hình tự thiêu do bức xúc cách chống dịch Covid-19" gây hoang mang dư luận.

Ngày 23/6, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) tuyên bị cáo Phan Hữu Điệp Anh (61 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) một năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Phan Hữu Điệp Anh tại toà. Ảnh: P.T.

Theo cáo trạng, khuya ngày 20/7/2021, Công an phường 19 (quận Bình Thạnh) nhận được tin báo của Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM về việc phát hiện tài khoản Facebook Phan Anh Hữu đăng bài viết không đúng sự thật về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Qua rà soát, Công an quận Bình Thạnh đã khám xét địa chỉ nhà trên đường Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh mời Phan Hữu Điệp Anh về trụ sở làm việc.

Kiểm tra điện thoại của ông này, cơ quan chức năng ghi nhận ngày 19/7/2021, ông Điệp Anh đăng tải bài viết: “Chống dịch... Chống dân” kèm minh họa 2 ảnh và video hình người đàn ông đang bốc cháy trên đường tại phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức với nội dung "người trong hình tự thiêu do bức xúc cách chống dịch Covid-19". CQĐT đã tiến hành xác minh và kết luận nội dung nêu trên là sai sự thật.

Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 6/2020 đến ngày 19/7/2021, ông này đã đăng 33 bài viết ở chế độ công khai trên tài khoản Facebook Phan Anh Hữu.

Theo kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, các bài viết của Anh đăng tải là thông tin bịa đặt, có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân và kêu gọi, xúi giục nhằm chống chính quyền nhân dân.

Tại tòa, Phan Hữu Điệp Anh khai bản thân không tham gia tôn giáo, không phải là thành viên của hội nhóm, tổ chức, đảng phái trong và ngoài nước. Bị cáo sử dụng mạng xã hội để đọc những bài viết có nội dung không xác thực. Sau đó biên tập lại sai sự thật và lồng ghép thêm hình ảnh, đăng công khai lên Facebook để mọi người đọc. Mục đích của các bài viết này để thể hiện quan điểm cá nhân.

HĐXX nhận định hành vi tung tin giả của bị cáo khiến nhiều người dân hiểu sai sự thật, gây hoang mang, lo lắng trong thời gian TP.HCM chống dịch Covid-19. Bị cáo đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, để công khai các tài liệu có nội dung không đúng nhằm làm giảm uy tín của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bị cáo có thái độ khai báo thành thật và có nhân thân tốt nên tuyên mức án trên nhằm răn đe.