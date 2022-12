Bị phạt tiền tỷ vì tàng trữ, mua bán thú quý hiếm

Ngày 20/12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định xử phạt gần 1,2 tỷ đồng đối với ông Lê Văn Nam (40 tuổi, ngụ xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh) vì có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng.

Người này còn bị buộc thực hiện hình phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ số tang vật đã nuôi, nhốt, vận chuyển, mua bán trái pháp luật.

Trong số các động vật mà cơ quan chức năng khám xét, phát hiện trên xe máy và nhà ở của ông Nam có 4 con gà lôi trắng (loài động vật thuộc nhóm I) và một con mèo rừng (nhóm IIB) thuộc danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, ngày 21/5, Công an huyện Đạ Tẻh phát hiện ông Nam đi xe máy lưu thông trên đường Hùng Vương, thuộc tổ dân phố 1A (thị trấn Đạ Tẻh), có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe của ông Nam chở theo 3 hộp giấy, trong đó có 3 con gà và 4 con chim còn sống. Ông khai nhận đó là những con thú hoang dã, vừa nhận từ xe khách để đi giao cho khách hàng đặt mua trước đó.

Công an huyện Đạ Tẻh đã phối hợp với VKSND cùng cấp và chính quyền địa phương khám xét chỗ ở của ông Nam tại thôn Hương Vân (xã Đạ Lây), qua đó phát hiện 2 con rắn mống, 2 chồn bạc má, 2 sóc bụng đỏ, 1 mèo rừng, 1 gà lôi trắng.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các động vật rừng nói trên tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật ở Hà Nội. Kết quả, trong số động vật đang nuôi nhốt, mua bán, tàng trữ tại nhà ông Nam có 4 con gà lôi trắng, 1 mèo rừng, 4 chim cu luồng, 2 rắn mống, 2 chồn bạc má và 2 sóc bụng đỏ.

