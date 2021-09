Bị phát hiện khi trèo rào thăm bạn gái, nam thanh niên chém công an

Cảnh sát khu vực yêu cầu Công ra trình diện nhưng người này không chấp hành, sau đó bỏ chạy và cầm dao chém phó công an phường.

Ngày 4/9, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thành Công (25 tuổi, ở phường Tân An, quận Ninh Kiều) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, tối 22/8, Công trèo rào ngăn cách lẻn vào khu dân cư ở phường Hưng Phú để thăm bạn gái. Người dân phát hiện người lạ vào khu dân cư trong thời gian đang thực hiện Chỉ thị 16 nên đã báo cảnh sát.

Công cùng tang vật khi bị bắt giữ. Ảnh: Đ.Đ.

Thượng úy Nguyễn Phước Qui, cảnh sát khu vực, đã yêu cầu Công ra trình diện nhưng nghi phạm không chấp hành, còn cầm dao dọa chém cảnh sát và bỏ chạy về hướng cầu Quang Trung.

Trong lúc bỏ chạy, Công dùng dao chém trung tá Phạm Đức Trung, Phó trưởng Công an phường Hưng Phú. Cảnh sát sau đó đã khống chế, bắt giữ Công để điều tra.