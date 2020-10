Bị phạt 7,5 triệu đồng vì vu khống công an

Đăng bài viết sai sự thật, vu khống lực lượng công an, Lê Anh Thắng bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 29/10, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã xử phạt Lê Anh Thắng (32 tuổi, người địa phương) 7,5 triệu đồng do cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Khuya 15/10, Thắng dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải một số thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của lực lượng công an. Bài viết này sau đó thu hút nhiều lượt like và bình luận.

Tiếp nhận thông tin, Đội An ninh nhân dân Công an huyện Đô Lương đã triệu tập Thắng đến làm việc. Người đàn ông này thừa nhận đã đăng thông tin sai sự thật lên mạng.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính Lê Anh Thắng số tiền nêu trên.