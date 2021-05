Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đưa tin thất thiệt về dịch Covid-19

Thông tin sai sự thật về ca mắc Covid-19 ở Hà Nam, chị L. bị công an xử phạt 7,5 triệu đồng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông vừa xử phạt P.T.L. (31 tuổi, ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) 7,5 triệu đồng do cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Công an làm việc với chị P.T.L. Ảnh: Công an Hà Nam.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam cho biết tối 1/5, chị L. bình luận thông tin tại xã La Sơn, huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) có người bị cách ly do mắc Covid-19.

Xác định nội dung trên là sai sự thật, Công an tỉnh Hà Nam đã mời người phụ nữ này đến làm việc.

Tại cơ quan công an, chị L. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an đã xử phạt chị L. theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, người phụ nữ bị yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.